防範中國快艇再滲透 監委建議海巡：比照軍方「天威測考」無預警測試

監委建議海巡署，應比照軍方「天威測考」機制，由海巡特勤隊對海巡單位實施無預警滲透測試，以強化監偵單位的狀況警覺。圖為前（2023）年「海安11號」演習期間，實施登船攻堅操演的海巡特勤隊K92特種突擊艇。（本報資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣北部地區自113年6月至114年5月間，發生4起中國小型船艇成功滲透事件，引發國家安全疑慮，經監委調查並要求海巡署從人員訓練丶裝備籌獲等方面進行檢討，監委並建議海巡署，應比照軍方「天威測考」機制，由海巡特勤隊對海巡單位實施無預警滲透測試，以強化監偵單位的狀況警覺。

113年6月9日發生中國籍鴻津號小船闖入我淡水河河防重地事件，隨後又於同年9月14日、114年5月16日及同月18日連續發生中國籍人士搭乘橡皮艇成功滲透登陸事件，監委認為，海洋委員會海巡署監偵裝備有未能偵獲或妥處之原因為何？該署設置的監偵設備及量能是否周妥？我國海域態勢感知是否存有罅隙？均有深入瞭解之必要案。

海巡署已向監委提出本案的檢討作為，並提報失職人員的懲處結果。

海委會海巡署自去年7月起提升勤務能量，在淡水河增配沿岸一艘多功能艇加強巡邏，以人員機巡，輔以各項高科技偵蒐裝備，提高不明目標辨識功能，嚴防再度發生擅闖淡水河口、道等不法情事發生。 （資料照，記者吳仁捷翻攝）

監委賴鼎銘、葉宜津及蕭自佑在調查報告中認為，本案極為關鍵而應徹底檢討的原因，在於淡水河口為我河防重地，據悉該地距關渡大橋僅8公里，距政經中樞地帶僅22公里，是國防部長期想定共軍執行「斬首行動」的關鍵要地，並為此特別設置「關渡地區指揮部」以因應此一威脅，漢光演習亦曾多次針對此一威脅進行實兵演練，淡水河口理應固若金湯，竟遭長7公尺、寬1.97公尺，噸位1.8噸 之中國快艇以航速18節輕易滲透至淡二碼頭，該船若未與交通船擦撞，其滲透深度尚未可知，實凸顯我河防失靈之嚴重問題。

監委在調查報告中建議，過去國防部為提高部隊對於滲透破壞的警覺性，設有「天威測考」機制，即指派特戰人員無預警對營區加以滲透，滲透成功則留下標記，而營區處置得宜與否更涉及獎懲；海巡署對此回覆說 ：「112及113年皆曾由教育訓練測考中心編組前往13處巡防區指揮部實施測考各一次，共計26次，測考內容包括計畫審查、案件受理及狀況研判、勤務指揮調派、通報聯繫及應變處置及裝備運用等項……」。

監委認為，海巡這種型式的督考，其性質與「天威測考」的無預警及突發性有所不同，不易藉此提高監偵單位之警覺性，也無法協助發掘監偵漏洞所在；海巡署實宜評估運用本身編制的特勤隊實施無預警滲透測試，以強化監偵單位之狀況警覺。

