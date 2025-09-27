千里奔襲! 烏克蘭無人機摧毀俄國石油泵站

圖為今年4月29日1名烏克蘭特警隊員在札波羅熱地區操作無人機。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯楚瓦士共和國（Chuvash）首長尼可拉耶夫（Oleg Nikolayev）在Telegram發表聲明指出，烏克蘭無人機27日襲擊該區1座石油泵站，導致該泵站停止運作。

尼可拉耶夫說，遭到攻擊的地點是離烏國領土約1200公里的科納爾村（Konar）附近；該攻擊並未造成人員傷亡，僅導致「輕微損壞」。

烏克蘭最近幾週來，已加大以無人機攻擊俄國能源基礎建設的力道，鎖定煉油廠與出口碼頭，藉此減少莫斯科當局的外銷收入、引發俄國國內不滿情緒，進而逼迫克里姆林宮同意舉行和談。

這些烏國無人機攻擊已導致俄羅斯煉油量一度減少近1/5與拉低主要港口出口量，迫使莫斯科當局幾乎要減少產油量。

楚瓦士共和國位於俄羅斯窩瓦河（Volga River）地區，今年3月，該共和國首府赤包沙里（Cheboksary）的1座工業設施遭烏克蘭無人機攻擊，遇襲的油庫設施距離俄烏邊界約900多公里。

