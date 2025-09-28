陸軍首次旅對抗「陸勝操演」下月底登場 將與空軍天龍操演同期練兵

國軍去年進行「長泰19號操演」，戰車在清晨5點即準備拂曉出擊。（資料照，黃仲平提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍在敵情威脅下持續強化練兵作為，知情人士今天表示，由「長字」操演改制的「陸勝一號」旅對抗操演，將在10月25日至31日擇定北部，比照近年「漢光演習」進行全天不間斷的實戰練兵模式。與此同時，空軍年度實兵演習重頭戲「天龍操演」則預計在10月27日至31日登場，磨練空、地勤官兵的實戰技能。

根據軍方規劃，原被稱為「長字」操演的長泰、長勝、長青操演，主要供陸軍、陸戰隊地面部隊進行旅級實兵對抗，且由一個軍團籌組統裁部。長泰操演是北部的六軍團主辦、長勝操演則是駐守南台灣的八軍團、長青操演是防衛中台灣的十軍團。不過，國軍已改由陸軍教準部統一擔任統裁部，並且更名為「陸勝」操演，今年首度實施的操演，即名為「陸勝一號」。

以往「長字」操演與即將實施的「陸勝」操演雖然名稱、統裁部不同，但是本質並無太大差異，都是以兩支旅級部隊調度所屬兵力，與另一方進行實兵對抗。知情人士說，「陸勝一號」旅對抗操演，將在10月25日至31日擇定北部地區辦理。

另外，海、空軍下月也有大型操演登場。海軍「海強操演」預計在下月中旬實施，空軍「天龍操演」則預計在10月27日至31日進行，包括地面防空部隊、空軍飛官都將參與驗證，並擇優予以表揚，與陸軍的「陸勝一號」操演時間大致重疊。

