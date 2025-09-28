休假官兵主動當「鏟子超人」 234旅4官兵自願投入花蓮災復工作

花防部指揮官劉中將（右）及政戰副主任周上校（左）勘災時，發現劉丞玄上尉等4人低調投入救災，對此表達肯定之意。（花防部提供；取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流導致光復鄉災情慘重，全國各地民眾自發性湧入災區加入「鏟子超人」行列。對此，陸軍機步234旅旅部連副連長劉丞玄上尉等4名官兵利用休假時間，開了5小時的車到光復鄉，自備救災工具投入清理淤泥與廢棄物。劉丞玄說，能為災民解決困難與感謝，內心格外充實，成為他與官兵奉獻的動力。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖因強烈颱風樺加沙外圍環流豐沛雨量而溢流，截至今日上午為止已造成17死、7失聯及93人受傷，大量泥流蔓延光復鄉，造成當地居民遭逢生命財產損失。為協助災民重建家園，除了投入災區的國軍、警消，還有數以萬計的自發性志工「鏟子超人」湧入災區救災，成為一時佳話。

除了出勤救災的官兵，也有國軍官兵甘願利用休假時間投入救災。根據「青年日報」報導，陸軍機步234旅旅部連副連長劉丞玄上尉，就召集了蔡家富中士、洪士軒中士及曹吉治下士等3名連上休假官兵，一起從台中驅車至花蓮救災，協助清理淤泥與廢棄物，劉丞玄說，此行雖需長途跋涉，但想到仍有許多民眾身處困境，路途的辛勞便顯得微不足道。他並不覺得自身特別偉大，只希望盡份心力，讓災區早日恢復正常生活。

劉丞玄也說，在協助清理過程中，受災民眾不斷向他們道謝、肯定官兵的付出，讓他與同袍深感欣慰。他認為，依靠自己的雙手，能為災民解決困難、獲得真誠感謝，內心也感到格外充實，這份收穫將成為他與官兵持續奉獻的最大動力。

