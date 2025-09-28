自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

北約劍指俄羅斯 芬蘭部署前進旅、瑞典精銳部隊捍衛北歐邊界

2025/09/28 11:41

圖為瑞典陸軍Strf 9040C步兵戰車。北約（NATO）將在芬蘭組建的前進旅，主要由瑞典精銳部隊組成，將強化北約在北歐的邊境防禦。（圖：瑞典陸軍）圖為瑞典陸軍Strf 9040C步兵戰車。北約（NATO）將在芬蘭組建的前進旅，主要由瑞典精銳部隊組成，將強化北約在北歐的邊境防禦。（圖：瑞典陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約（NATO）將在芬蘭組建一支規模約4000人至5000人的前進旅，主要由瑞典第19北極機械化旅（Norrbotten Brigade）精銳部隊組成，部署於芬蘭北部拉普蘭（Lapland，北極圈內區域）。根據芬蘭《晚報》（Iltalehti）引述北約消息來源報導，此舉旨在加強北約東部邊界防禦，應對俄羅斯日益增長的威脅，標誌北歐防務合作進入新階段。

瑞典第19北極機械化旅總部設於博登（Boden），距芬蘭邊境僅130公里，專精冬季作戰。北約作戰規劃顯示，瑞典北部地面部隊將與芬蘭軍共同防衛東部邊界。消息指出，瑞典部隊平時駐紮營區，戰時能快速轉移至芬蘭。

挪威與丹麥部隊也將部署至芬蘭前進旅，重型武器包括瑞典陸軍155公厘「弓箭手」（Archer）輪式自走榴彈砲。北約提供空中與飛彈支援，包括英國的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）、F-35戰機及阿帕契攻擊直升機，確保多元戰力。

前進旅首波演習已在芬蘭羅瓦亞爾維（Rovajärvi）訓練場展開，各參與國正演練全旅快速部署，以確保實戰時能迅速到位。芬蘭北部的兩個獵兵旅與凱努旅（Kainuu Brigade）將與北約前進旅組成多國「拉普蘭師」，形成區域防衛整合。

北約消息人士指出，此舉對瑞典人而言是文化轉變，但聯合防衛在芬蘭最合理，凸顯北約對俄羅斯威脅的區域化、實戰化應對策略，並將北歐防務合作提升至新的戰略層次。

