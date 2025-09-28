自由電子報
英國砸408億買可掛核彈的F-35戰機 專家痛批撕毀裁軍承諾

2025/09/28 14:01

英國計劃採購12架F-35A戰鬥機（如圖），以加入北約的「核任務」（nuclear mission），此舉因將恢復英國空基核武能力，引發違反國際核裁軍條約的重大爭議。（路透資料照）英國計劃採購12架F-35A戰鬥機（如圖），以加入北約的「核任務」（nuclear mission），此舉因將恢復英國空基核武能力，引發違反國際核裁軍條約的重大爭議。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府正因一筆軍購案，陷入「公然違法」與背叛國際裁軍承諾的風暴。根據《衛報》報導，英國工黨政府計劃斥資10億英鎊（約新台幣408.2億元），採購12架F-35A戰鬥機，此舉已遭兩位國際法專家指控，將使英國嚴重違反其在《核不擴散條約》（NPT）下的法律義務。

這份由英國反核組織「核裁軍運動」（CND）委託的法律意見書指出，政府採購F-35A戰機的唯一目的，就是看中其能同時掛載傳統與核子武器的能力，藉此讓英國皇家空軍（RAF）自1998年以來，首度重新恢復核打擊的角色。

倫敦政經學院的法律專家欽金（Christine Chinkin）教授與阿里馬丘（Louise Arimatsu）博士在報告中明確指出，此舉將使英國違反《核不擴散條約》第六條中，各簽署國承諾「就停止核軍備競賽及核裁軍的有效措施，進行真誠談判」的核心條款。她們痛批：「讓皇家空軍重拾核武角色，代表著英國逆轉了其在核裁軍議題上的長期承諾。」

事實上，這並非英國首次在核武政策上走回頭路。4年前，英國政府便已宣布，將把其現役「三叉戟」潛射核彈系統的彈頭庫存上限，大幅提高40%至260枚，是冷戰結束以來的首次增加。

面對指控，英國國防部發言人辯稱，這筆投資是為了提升英國的國家安全，並堅稱：「英國仍致力於實現一個沒有核武的世界，並遵守我們在《核不擴散條約》下的所有義務。」然而，「核裁軍運動」秘書長博爾特（Sophie Bolt）反擊，稱政府此舉是「再一次違反國際法」，並「正在加劇世界的核危險」，她更批評，整起採購計畫完全「未經國會辯論或監督」。

為全球新核武競賽 火上澆油

這起爭議發生的背景，正值全球核武競賽再度升溫的危險時刻。斯德哥爾摩和平研究所指出，美國已將B61-12新型核彈部署至英國的萊肯希思空軍基地（RAF Lakenheath），俄羅斯則已將可掛核彈頭的飛彈運抵白俄羅斯，而中國正以每年100枚彈頭的速度擴充其核武庫。

