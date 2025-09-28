「海鯤號」尚未潛航 黃曙光辭國安會諮委引發外界關注

黃曙光請辭國安會諮詢委員，等於已與潛艦國造案無關連。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為潛艦國造舵手的國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，黃曙光自任職海軍司令起，即為原型艦「海鯤號」合約設計、細部設計到造艦的核心人物，如今，預計11月交艦的「海鯤號」尚在海測階段，且尚未進行潛航測試，黃曙光此時堅持掛冠而去，是否為全案投下變數，值得嚴密觀察。

潛艦專業軍官出身的黃曙光，2016年晉升海軍上將司令後，即為剛萌芽階段的「潛艦國造」工作重要主導者，先是完成了潛艦原型艦合約設計、細部設計，為2020年開工的「海鯤號」奠定基礎。黃曙光於2021年6月退伍後，旋即在同年9月接任國安會諮詢委員、總統府潛艦國造專案小組召集人，並成為海鯤號2023年9月下水暨命名的重要見證人。

黃曙光在海鯤號去年4月進行泊港測試（HAT）最後階段時，辭去總統府潛艦國造專案小組召集人，並在個人聲明中提到「身心俱疲」，但也強調無關他人、無關任何政治因素，並將以民間人士身分，協助台船、海軍造艦提供各項諮詢參考。

請繼續往下閱讀...

國造潛艦「海鯤號」。（資料照，記者李惠洲攝）

黃曙光此次則以「家庭因素」為由辭去國安會諮詢委員職務，等於不再參與潛艦國造相關工作。不過，由於「海鯤號」計畫在今年11月前交艦，在此之前必須通過浮航、潛航、操雷發射等階段。黃曙光的辭職時機，落在該艦甫完成3次海上浮航測試、尚未進入潛航階段之際，是否對該艦後續測試，乃至於後續艦是否能順利建造，投下不確定性，有待繼續觀察。

值得注意的是，外界對「海鯤號」能否如期於11月交艦，開始產生疑慮。除主要掌舵手黃曙光已離任外，曾宣示要與黃一同搭乘「海鯤號」進行海測的前台船董事長鄭文隆，以及其繼任者黃正弘，亦皆不在職。另一方面，同樣出身潛艦體系的前參謀總長李喜明日前直言：「顯然台灣現在碰到的問題就是整合，想辦法把裝備擺進潛艦，再來想辦法整合，這是非常困難且高風險。」這番話更使潛艦國造案後續發展，出現更多想像空間。

相關新聞請見

「國造潛艦」推手黃曙光請辭國安會諮委 賴總統勉予同意

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法