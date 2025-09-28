以色列政策大轉彎 澤倫斯基證實：援烏「愛國者」飛彈已投入實戰

圖為愛國者三型（PAC-3）飛彈。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的防空能力迎來重大升級，其背後更代表以色列對俄烏戰爭的政策出現關鍵性轉變。根據《烏克蘭真理報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基28日在記者會上首度親口證實，一套原部署於以色列的「愛國者」（Patriot）防空系統，已在烏克蘭境內投入作戰長達一個月。

澤倫斯基在記者會上表示：「一套來自以色列的系統，已在烏克蘭運作了一個月。我們將在秋季再獲得兩套。關於愛國者，我不會說更多了。」他以安全為由拒絕透露更多細節，但其發言證實了這套強大防空系統的作戰狀態，也間接將以色列從過去避免直接軍援基輔的模糊立場，推向了更公開支持烏克蘭的一方。

事實上，此軍援案早有跡可循。《紐約時報》今年5月便曾披露，一套部署在以色列的愛國者系統，將在經過現代化升級後運往烏克蘭。以色列駐烏克蘭大使布羅德斯基（Michael Brodsky）更在6月時便宣布，過去曾用於保護以色列領空的愛國者系統，當時已部署在烏克蘭。

由美國雷神公司（Raytheon）製造的愛國者飛彈，是世界最頂尖的陸基防空系統之一，能長程、高空攔截並摧毀來襲的飛機、彈道飛彈與巡弋飛彈。自2023年以來，烏克蘭便持續依賴此系統，保衛主要人口中心、關鍵基礎設施，並保護前線部隊免受俄軍的空中威脅。

隨著這套來自以色列的系統投入作戰，以及預計秋季運抵的另外2套，烏克蘭的防空網絡將獲得進一步強化。澤倫斯基先前也曾透露，美國「烏克蘭優先需求清單」（PURL）下的首兩批軍援案，就包含了愛國者系統所需的攔截飛彈。

