軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

波蘭拉響空防警報！俄狂轟基輔釀4死 迫使北約戰機緊急升空

2025/09/28 15:42

因應俄羅斯對烏克蘭發動的大規模空襲已威脅其邊境，北約成員國波蘭的戰機28日緊急升空，以確保領空安全。圖為波蘭空軍現役的F-16C/D Block 52+戰機。（洛克希德．馬丁官方X帳號）因應俄羅斯對烏克蘭發動的大規模空襲已威脅其邊境，北約成員國波蘭的戰機28日緊急升空，以確保領空安全。圖為波蘭空軍現役的F-16C/D Block 52+戰機。（洛克希德．馬丁官方X帳號）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭直接撼動北約（NATO）東翼防線，根據《法新社》等多家外媒報導，俄羅斯28日凌晨對烏克蘭發動了自開戰以來最大規模的空襲之一，以「數百枚」飛彈與無人機，對首都基輔等城市進行狂轟濫炸。這場血腥攻擊的威脅範圍，更直接迫使鄰近的北約成員國波蘭，採取罕見的緊急軍事行動，不僅緊急升空戰機，更一度關閉其東南部領空。

俄羅斯28日以無人機與飛彈，對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊。圖為一處住宅區在空襲後，建築物淪為斷垣殘壁，現場滿目瘡痍，緊急救援人員正在進行作業。（路透）俄羅斯28日以無人機與飛彈，對烏克蘭首都基輔發動大規模攻擊。圖為一處住宅區在空襲後，建築物淪為斷垣殘壁，現場滿目瘡痍，緊急救援人員正在進行作業。（路透）

基輔週日凌晨被無盡的防空警報與爆炸聲所撕裂，烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）在社群媒體上痛批：「俄羅斯在人們沉睡時，對烏克蘭城市發動了又一次大規模空襲。」他釋出的畫面顯示，一棟公寓大樓的窗戶冒出熊熊烈火。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）形容首都正遭受「大規模」攻擊，並敦促市民躲入避難所。基輔軍事管理部門負責人特卡琴科（Timur Tkachenko）證實，這場攻擊在基輔至少已造成4人死亡，其中包括一名遭「俄羅斯人殺害」的12歲女童；全國各地則至少有10人受傷。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）怒斥，莫斯科正在發動一場「針對平民的戰爭」。

由於俄羅斯的攻擊規模空前且逼近邊境，立刻引發了北約的直接反應。波蘭武裝部隊在社群媒體X上宣布，為因應烏克蘭境內的空襲，已緊急出動波蘭與盟國的戰機在其領空執行任務，並將地面防空系統置於高度戒備狀態。

根據航班追蹤網站Flightradar24的資訊，波蘭更一度關閉了東南部兩大城市盧布林（Lublin）與熱舒夫（Rzeszow）附近的領空。軍方強調，這些是旨在確保波蘭領空與公民安全的「預防性」措施。

俄羅斯公然挑釁 測試北約底線

這場攻擊發生的時機，正值俄羅斯與西方關係極度敏感的時刻。就在攻擊前，俄羅斯才剛警告北約，不要因所謂的「領空入侵」指控，而對俄採取更嚴厲的行動。而烏克蘭總統澤倫斯基，也才剛證實已收到來自以色列的愛國者防空系統。分析普遍認為，這次規模空前的攻擊，帶有強烈的「壓力測試」意味，意在恫嚇北約，並測試其防衛底線。

