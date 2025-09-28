自由電子報
挺進光復救災！ 陸軍33化學兵群出動消毒車杜絕病媒孳生源

2025/09/28 15:34

陸軍33化學兵群挺進花蓮光復災區，協助清消工作。（第三作戰區提供）陸軍33化學兵群挺進花蓮光復災區，協助清消工作。（第三作戰區提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流發生迄今已第6天，除了軍警消、民間號召的「鏟子超人」挺進災區協助災後復原，駐守北台灣的國軍第三作戰區表示，其所屬33化學兵群出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對道路及淤泥暫存區進行大規模消毒作業，搭配著工兵群機具、部隊官兵深入社區，都期盼早日協助鄉民回歸正常生活。

第三作戰區今日表示，其所屬53工兵群派遣裝土機全力協助道路清淤，33化學兵群則出動LS-920背負式消毒器、MD-105重型消毒車，針對道路及淤泥暫存區進行大規模消毒作業。同時，各部隊救災官兵亦深入社區，協助居民清理家園、搬運廢棄物，期盼盡快恢復以往市容，讓鄉民早日回到正常生活。

第三作戰區表示，33化學兵群劉少卿士官長在任務期間恰逢胞弟百日法會，原本一度考慮請假，但最終仍秉持「災區需要我」的信念，毅然堅守救災崗位，將對家人的思念化為守護光復鄉民的力量。此外，裝甲584旅邱弈方上尉與陳冠言上士，也在休假期間主動前往災區投入鏟子超人行列，以實際行動展現愛民情懷。

第三作戰區強調，國軍官兵秉持「同島一命」的信念，全力投入地方災後復原工作，與鄉親攜手共渡難關，力求以最快速度恢復家園樣貌。

