澤倫斯基：俄國12小時攻擊發射500架無人機與40枚飛彈

民眾28日站在烏克蘭首都基輔1棟毀於俄羅斯空襲的公寓大樓前。俄國此前對烏克蘭發動超過12小時的攻擊，發射近500架攻擊無人機與40多枚飛彈。（美聯社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基28日指控，俄羅斯發動超過12小時的大規模、野蠻與刻意攻擊，烏國各地城市慘遭近500架攻擊無人機與40多枚飛彈攻擊，包括伊朗的「見證者」（Shahed）無人機、俄羅斯「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈都在其中。

根據澤倫斯基在X上的發文，這波俄羅斯攻擊的主要目標，是首都基輔及其週邊、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）、蘇米（Sumy）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv），以及敖德薩（Odesa）等地區。

基輔一處心血管研究所大樓受損，目前至少有包括1名12歲少女在內4人死亡；烏國全境則至少有40人受傷，其中包括兒童。俄國空襲還造成1座麵包廠、1座輪胎廠、若干民宅與公寓大樓，以及其他民用基礎建設受損。

澤倫斯基怒指，俄國選在聯合國大會即將落幕之際發動這波卑劣攻擊，顯示莫斯科當局的真實立場，就是要繼續戰鬥與殺戮，國際社會應就此強力施壓莫斯科，扼殺外銷能源等俄國賺取戰爭經費的管道，以迫使俄國採取外交手段。

澤倫斯基呼籲，所有渴望和平的人，都必須支持美國總統川普的結束戰爭努力，以及不要從俄國進口商品。他說，「是時候採取耽誤已久的果斷行動了，我們期待美國、歐洲、七國集團和二十國集團做出強而有力的回應」。

