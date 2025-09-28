不受黃曙光請辭影響 海鯤號潛艦傳月底第四次浮航

外傳海鯤號潛艦即將再進行測試。（資料照，讀者授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕總統府今天證實，國安會諮詢委員黃曙光已請辭獲准，雖然台船沒有進一步說明黃曙光請辭，是否影響潛艦海鯤號的海測及交艦進度，但外傳，海鯤號預計本（9）月底再出港海測，進行第4次浮航。

由於台船從未事先公布或證實海鯤號潛艦出港海測的日期，若海鯤號近期出港海測，似乎可證明相關進度沒有受到黃曙光請辭的影響。不過，由於9月只剩2天，外界推測，海鯤號前3次出港浮航都在平常上班日（6月17日、6月26日、7月3日），明（29）日是補休假，所以快的話，可能就在9月30日出港測試。

另外，成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏9月5日正式接任台船董事長後，9月17日在台北接受媒體訪問強調，海鯤號的時程「我們盡量趕」，但要按部就班，確保功能可達到標準，再進行潛航等測試，先做淺水測試，再做深海測試，也會發射操雷。

接著民視「新聞觀測站」9月20日播出陳政宏的專訪，他指出，因為將要進入潛航測試階段，安全非常重要，下一次的浮航跟之前不同，將以能夠潛航的條件要求浮航測試，確保潛航的安全、功能、性能條件都能滿足，才會進行潛航測試。雖有預計時間安排，也要看海軍的配合、天候狀況等等，不方便講明確的日期，但跟原訂的不會差很多。

陳政宏在專訪強調，潛航測試深度的確切數字不能講，50公尺、200公尺是「外傳」，卻算合理推測，不會差太遠，但會增加「潛望鏡深度」，也就是剛好可露出潛望鏡的深度，以及一些典型的、常用到的不同類型深度都會測試。

