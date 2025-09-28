救災效能加外掛！陸軍運用TAK戰術套件整合資訊、掌握進度

陸軍運用TAK手機於圖上標繪災區情形，整合救災資訊，建立救災共同圖像。（陸軍司令部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕陸軍司令部今（28）日表示，為協助花蓮災區民眾加速家園重建，第二、三、四、五作戰區持續全力執行救災，計投入約2500員兵力、黑鷹直升機及無人機等17項357件裝備執行災後復原任務，也運用部隊覺知應用套件（TAK），建立救災共同圖像，提升救災效能。

「陸軍點心車」提供免費點心，為救災官兵即時補充體力和能量。（陸軍司令部提供）

陸軍司令部指出，自災害發生以來，國軍官兵堅定與民眾站在一起，除了全力協助家戶清除大型廢棄物，持續執行工兵重型機具清淤、化兵環境消毒及失蹤人員搜救等任務，分秒必爭，期盼協助災民早日回歸安定生活。

陸軍說，為體恤救災官兵辛勞，特別與國防部福利事業管理處合作，派遣「陸軍點心車」在餐間提供救災官兵免費點心，每日採定時定點、日夜不間斷方式巡迴配送；同時配合發放補給品時機，由心輔人力針對官兵實施走動式關心與鼓舞，即時為救災官兵補充體力和能量，更傳遞溫暖與關懷，讓官兵保持身心最佳狀態，維持高效率執行救災任務。

陸軍表示，本次救災行動期間，救災前進指揮所也運用TAK，提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像，讓指揮官掌握各救災部隊任務進度，以利下達適當決策，進一步提升救災效能。

陸軍司令部強調，捍衛國家安全、守護國人安心都是國軍責無旁貸的職責，而協助災區恢復正常生活更是當前刻不容緩的使命，國軍將持續與地方政府並肩協力，用實際行動協助災區民眾渡過難關，展現國軍堅定而溫暖的守護力量。

