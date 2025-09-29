俄羅斯軍事化經濟難退場 戰後恐持續輸出軍備

俄羅斯軍工企業重新參加印度、中國、中東與非洲的軍火展覽。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管烏克蘭戰爭毫無停火跡象，彭博28日指出，多年來龐大的國防支出，已將俄羅斯鎖定在軍事化狀態中，工廠全面轉型，數十萬名勞工投入軍事工業生產，儘管有助於避免經濟衰退，卻也使退場變得危險。俄羅斯正在源源不絕生產的大量坦克與飛彈，在戰後將何去何從？

報導指出，即使烏克蘭的戰火平息，俄羅斯經濟恐怕也無法真正脫離戰場，因為克里姆林宮毫無踩煞車的打算。俄國總統普廷認為，俄羅斯始終都需要一支裝備精良的作戰部隊，他的目光已超越戰爭最終結束之後，並希望將蓬勃發展的國防工業嵌入他的長期藍圖。

俄羅斯軍事工業產能的躍升驚人。2022年全面入侵烏克蘭之前，官方原本規劃隔年交付約400輛裝甲車，如今運送的數量是原來的10倍。俄國同時也在創新，建立自有無人機生產線，因為無人機已成為戰爭的核心武器。俄羅斯最初仰賴伊朗進口的無人機，但去年自製無人機的數量已達150萬架，2023年僅約14萬架。

然而，戰爭的成本也極為龐大。根據官方數據，2022至2024年間，俄國國防開支至少22兆盧布（約8兆台幣），而未來3年的支出沒有任何收縮跡象，導致年度赤字不斷擴大，對已飽受制裁壓力的預算形成沉重負擔。

報導指出，俄羅斯或許可以借鑑二次世界大戰後的經驗：蘇聯在1941年轉向戰爭動員模式，為其在戰後成為全球主要軍火出口國奠定基礎。莫斯科或許能將這筆目前對預算造成沉重負擔的開銷，藉由將武器出售給中國等盟友，轉化為收入來源。

牛津經濟研究院經濟學家歐洛娃（Tatiana Orlova）指出，俄烏戰爭已成為新型武器與科技的重大試驗場，戰事結束或轉入僵局後，雙方都可能出口那些最具成效的技術與裝備。

俄羅斯在入侵烏克蘭之前，就已經是僅次於美國的全球第二大軍火供應國，只是近年因大量用於戰場而減少出口。但有跡象顯示，俄國可能重新崛起。

俄羅斯軍工企業重新參加印度、中國、中東與非洲的軍火展覽。時隔6年，俄羅斯武器首次亮相馬來西亞與巴西的展場，展品涵蓋全系列軍事裝備，並提出技術轉移與聯合生產倡議。

掌握約85％軍備外銷業務的俄國國營「羅斯波隆出口公司」（Rosoboronexport）聲稱，其訂單規模創下600億美元新高，確保工廠有保證需求與多年合約。

「世界武器貿易分析中心」（Center for Analysis of World Arms Trade）估計，在烏克蘭戰爭結束後，前4年俄國每年可能出口170億至190億美元的軍事裝備，主要需求來自「全球南方」國家，這些國家希望避免過度依賴美國。

華盛頓近東政策研究所資深研究員博爾什切夫斯卡婭（Anna Borshchevskaya）指出，對俄羅斯武器的需求並未消失，中東與北非的官員會將有限或暫時的烏克蘭協議，視為趁機快速利用莫斯科新供應鏈的「綠燈」。

另一個誘因是價格—隨著產量激增帶來規模經濟，一些軍品的售價甚至比入侵烏克蘭前更低。

國防安全研究機構IHS首席俄國分析師柯克查洛夫（Alex Kokcharov）指出，即使戰爭結束，俄羅斯也不太可能終止經濟的軍事化；莫斯科與西方的更廣泛地緣政治對抗不會消退，這將成為推動俄國國防工業長期維持高於2022年之前水準的重要因素，為潛在的未來衝突做準備。

