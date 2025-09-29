稱美國考慮援烏「戰斧」飛彈 范斯：由川普做出最終決定

美國副總統范斯表示，美國正考慮提供「戰斧」飛彈給烏克蘭，但實際提供與否仍要由川普決定。圖為美軍驅逐艦發射戰斧飛彈。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美媒日前報導，美國總統川普23日會晤烏克蘭總統澤倫斯基時表示，願解除對基輔使用美製長程武器打擊俄國本土的限制，澤倫斯基也透露，他已要求川普提供「戰斧」巡弋飛彈。美國副總統范斯（JD Vance）28日受訪時則表示，美國正考慮提供「戰斧」飛彈給烏克蘭，但實際提供與否仍要川普決定。

綜合外媒報導，范斯接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）節目訪問時透露，關於是否提供「戰斧」飛彈給烏克蘭，最終將由川普決定，「總統將採取符合美國最大利益的決定」。范斯也強調，美方目前正在關注歐洲的多方面請求。

范斯也提到，俄羅斯侵略烏克蘭的行動近期陷入膠著，佔據烏克蘭土地的進展有限。范斯表示，在川普政府上台後，美方就積極推動和平，但俄羅斯必須正視現實，「這場戰爭已造成大量人員死亡，但俄羅斯沒有取得多少成果」。

范斯強調：「過去幾週我們看到，俄羅斯拒絕與烏克蘭舉行任何雙邊會談。他們也拒絕舉行任何三邊會談，很多人正在死去，而他們卻沒有取得什麼成果。他們還願意失去多少人？哪怕是地面上的一點點軍事優勢，他們還願意犧牲多少人？」

