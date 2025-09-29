自家也是受災戶…花防部士兵曾義辰選擇先隨部隊幫助他人成美談

花防部一兵曾義辰（右）自家也受災，卻選擇先隨部隊救助他人。和母親（左）相遇時，兩人相擁展現情誼。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，導致光復鄉出現嚴重災情，軍、警、消及民間自發性「鏟子超人」湧入災區，協助居民恢復家園。花防部一兵曾義辰雖然自家也受災，但他放棄可返家幫忙的機會，而是先隨部隊馳援災區。他表示，軍人的責任是關鍵時刻挺身而出，他要與袍澤並肩作戰，合力為更多受災家庭與鄉親付出。

根據國軍統計，自救災前進指揮所於9月24日開設，至9月28日止，國軍一共投入7700人次兵力，出動350輛次車輛、270輛次工兵機具。駐守台灣本島的第二、第三、第四及第五作戰區，皆派遣兵力協助災民清理，盼早日恢復家園。

投入救災的兵力之中，也不乏自家是受災戶者，根據「青年日報」報導，駐守花蓮的花防部本部連一兵曾義辰家中，也遭遇堰塞湖溢流導致洪患與淤泥堆積問題，但他毅然放棄返家協助清淤的機會，而是隨國軍部隊全力投入救援。

曾義辰說，他身為花蓮子弟，深知災民此時此刻的艱難，他希望能盡一分心力，協助更多家庭早日恢復生活。儘管他得知家中也遭遇淹水與泥濘，內心難免掛念，一度考慮返家幫忙，但和他母親通話後，仍選擇投入救災行列。

曾義辰認為，軍人的責任是在關鍵時刻挺身而出，守護的不只是自己的家，更要與同袍並肩作戰，合力為更多受災家庭與鄉親付出。

曾義辰的母親表示，當下聽到兒子想要執行國軍救災任務，協助災民清理環境，心裡雖然心疼，卻更多的是驕傲，也感受到兒子入伍後的成長與轉變。因此，她支持曾義辰的決定，由於還有其他家人能清理家中環境，讓曾義辰能將精力轉而投入更需要的地方，做更有價值的事。她身為母親，深知軍人背後所承擔的責任與犧牲。

