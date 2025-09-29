年度「國慶鬧鐘」又要來了！ 國軍10/2空中半兵力預演登場

國慶籌備會去年在總統府前舉辦總預演活動，當時即由陸軍CH-47SD運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機伴飛。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕一年一度的雙十國慶大典將於10月10日登場，國軍今年依舊派遣兵力參與空中分列式，預計由CH-47SD直升機吊掛巨幅國旗飛越會場。根據國軍規劃，其預定於10月2日清晨舉行半兵力預演，屆時將派軍機通過北部地區上空，直飛至總統府前廣場。屆時民眾清晨可望再度聽見轟隆隆的發動機聲響，熟悉的「國慶鬧鐘」將準時響起，為一天揭開序幕。

根據國慶籌備會與軍方規劃，國軍預計在10月2日清晨進行「半兵力」預演，並在雙十國慶前夕的10月8日，舉行「全兵力」預演；國軍也會配合國慶籌備會，規劃在10月6日進行全兵力預檢。至於原定9月25日實施的航線空勘，則因國軍積極投入花蓮馬太鞍溪溢流救災工作而取消。

雖然國防部尚未對外公布，今年參與空中分列式的確切總兵力，但可望由CH-47SD「契努克」直升機再度負責吊掛巨幅國旗，擔綱飛越總統府上空的重任。這型雙旋翼縱列式結構的運輸直升機，可以吊起長18公尺、寬12公尺，等同於65坪室內空間的巨幅國旗，飛過總統府前廣場上空，且根據以往經驗，CH-47SD直升機空速只能保持在45節（約時速83公里），才能讓國旗的展現效果最佳。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法