中國8架次軍機擾台 6架次逾越台灣海峽中線

〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（29）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲中國軍機8架次，其中6架次逾越台灣海峽中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

國防部今日發布台海周邊海空域動態指出，其一共偵獲8架次中共軍機、8艘次中共軍艦、4艘次中共公務船，持續在台海周邊活動。

國軍資料顯示，3架次共軍主戰機及無人機侵擾我西部空域，其中1架次逾越台海中線；3架次共軍主、輔戰機進入我西南空域；1架次共軍直升機進入我東部空域；1架次共軍直升機進入我北部空域。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

