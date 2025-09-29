俄訓練中國空降部隊共謀武力犯台 學者示警：中俄走向侵略準備

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）揭露一份俄中軍事合作文件，內容顯示俄羅斯已同意協助中國人民解放軍，訓練空降裝甲部隊，並提供空降裝甲運兵車等武器裝備。圖為中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普廷（右）見面。（美聯社檔案照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）揭露一份據稱由「黑月駭客組織」（Black Moon hacktivist group）取得的俄、中軍事合作文件，內容顯示俄羅斯已同意協助中國人民解放軍，訓練空降裝甲部隊，並提供空降裝甲運兵車等武器裝備。學者洪浦釗分析，中俄的「幫派義氣」已經超越演習層級，直接走向針對區域的侵略準備與經驗分享。

外媒報導，俄方此舉旨在強化中國多樣化對台登陸作戰的選項。報告分析，俄羅斯援助恐使中國對台空降入侵時間表提前10至15年，為習近平2027年對台動武的指令增添變數。

這份約800頁的文件包括合約與設備清單，詳細記載俄方將向中國出售37輛BMD-4M輕型兩棲突擊車、11門「章魚-SDM1」輕型兩棲反戰車自走砲、11輛BTR-MDM「拉庫什卡」空降裝甲運兵車，以及指揮觀測車等。總價值逾2.1億美元。文件要求所有裝甲車輛必須配備中共通訊與指揮控制系統，並驗證電磁相容性。

RUSI分析指出，此批裝備可讓中國空降部隊在台灣港口、機場附近的高爾夫球場等開闊地空投裝甲車，顯著提升戰鬥力，威脅奪取這些設施，為後續部隊登陸開闢道路。俄羅斯並同意向中國提供「全套空降營」的訓練，包括傘兵、駕駛、車組人員培訓。

另外，俄方將出售特種高空跳傘系統「達爾諾利約特」（Dalnolyot），該系統可從高達9753公尺的高空，投放高達190公斤的物資，滑翔距離可達30至80公里，幫助中國特種部隊在不被察覺下滲透他國領土。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日接受本報訪問表示，駭客組織曝光800頁俄羅斯與中國的合作文件，經英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）核實，內容顯示俄方不僅出售BMD-4M空降突擊車、Sprut反戰車砲與空降運兵車，還提供特殊降落傘系統與訓練課程，協助中國打造具備快速投送能力的空降部隊。

洪浦釗分析，這些裝備與訓練，不僅是軍事交流，更針對中國奪取台灣時最缺的一塊。中國若要發動侵台行動，必須在短時間內投送精銳部隊奪取橋頭堡，而俄羅斯正提供關鍵技術。即便俄軍在烏克蘭的空降戰失敗，但對中國而言，這些「實戰經驗」恰恰能填補其不足。

洪浦釗強調，中俄口中的「多邊主義」，實際上是以利益為核心的「幫派同盟」。而中俄的「幫派義氣」已經超越演習層級，直接走向針對區域的侵略準備與經驗分享。

洪浦釗說明，俄羅斯協助中國訓練空降部隊，顯示雙方從「戰略協作」走向「幫派同盟」。中國奪台最大缺口在於快速奪取橋頭堡，俄軍雖在烏克蘭慘敗，卻正好提供反面教材與技術支援，讓中國補上這一塊。這已不是單純軍事交流，而是針對台灣的侵略準備。

他直指，習近平正逐步打造「有朝一日敢打」的條件，但台灣的關鍵在於讓他「永遠不敢打」。唯有強化防衛韌性、深化盟邦協作，才能讓中國的侵略始終停留在「Not Today」。

