俄烏戰火吃緊！俄羅斯接收新型Su-35戰機 彌補戰損、強化空優

圖為俄羅斯新型蘇-35S（Su-35S）戰機，俄羅斯聯合飛機製造公司近日已向俄羅斯武裝部隊交付多架此型戰機，以補充烏克蘭戰場上的戰損。（圖：俄羅斯航空太空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯聯合飛機製造公司（United Aircraft Corporation）近日完成地面與飛行測試後，向俄羅斯武裝部隊交付多架新型蘇-35S（Su-35S）戰機。根據軍聞網站《Defence Blog》報導，這是俄羅斯今年至少第五批Su-35戰機交付，反映莫斯科在烏克蘭戰爭中，戰機嚴重耗損後，急於補充並擴大空軍力量，以維持前線空優。

Su-35S被俄羅斯工業界定位為過渡至第五代戰機的橋樑，結合了先進航電、武器和獨特機動性。俄羅斯國家技術集團（Rostec）在聲明中表示：「我們的飛機製造廠正在滿載運作，並保持戰鬥機向部隊高速交付的持續性。」該集團形容，Su-35S是執行各種複雜任務的「萬能戰士」，從掩護航空編隊和地面設施，到打擊敵方空中和地面目標皆可勝任。

請繼續往下閱讀...

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄羅斯已損失大量作戰飛機。數據顯示，已確認的蘇-35戰機損失達8架，而各型飛機（包括圖-95重型轟炸機和A-50空中預警機等高價值資產）的總損失或損壞數量更高達163架。面對烏克蘭日益擴大、由西方供應的長程防空系統，以及對俄羅斯境內目標進行深入打擊的能力，俄羅斯正試圖透過配備遠程交戰能力的新型戰機來適應戰場變化。

新交付的Su-35S戰機將立即加入前線部隊，負責捍衛俄羅斯領空，並支援在烏克蘭上空的作戰行動。Su-35是目前俄羅斯最先進的戰機，僅次於少量部署的蘇-57（Su-57）。它可攜帶長程空對空飛彈和精準導引武器，其卓越的機動性也是俄羅斯國防工業宣傳重點。俄羅斯過去曾向中國和伊朗等國出口Su-35，並利用其展示作戰能力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法