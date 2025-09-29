俄軍大規模空襲烏克蘭 飛彈殘骸命中波蘭駐基輔使館

俄羅斯針對基輔發動大規模空襲，不料卻有一枚飛彈殘骸擊中波蘭駐基輔大使館，造成建物受損。圖為俄軍空襲時基輔街景。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯28日針對烏克蘭首都基輔發動大規模空襲，不料，卻有一枚飛彈殘骸擊中波蘭駐基輔大使館，造成建物受損。波蘭外交部也證實此事，並表示無人受傷，大使館29日會正常開放。

綜合外媒報導，波蘭外交部發言人弗隆斯基（Pawel Wronski）證實，波蘭駐基輔大使館建築主體遭到飛彈殘骸擊中，穿透屋頂後，掉落在大使館的廚房內。弗隆斯基表示：「飛彈碎片擊中了屋頂，此處是之前遭到攻擊後，曾經整修過的地方，造成的損失不大，詳細狀況仍在評估中。」

弗隆斯基強調，過程中沒有人受傷，此事件也不會影響駐基輔使館的運作，使館29日仍正常辦公。

俄羅斯28日針對烏克蘭發動大規模空襲，時間長達12小時，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍發射近500架無人機和40多枚飛彈，造成至少4人死亡，70多人受傷，主要集中在基輔與中部的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。

俄軍的大規模攻擊也迫使波蘭採取罕見的緊急軍事行動，不僅緊急部署戰機升空，更一度關閉其東南部領空。

