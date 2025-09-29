《人類大歷史》作者哈拉瑞投書金融時報：烏克蘭正在贏得戰爭

圖為烏克蘭首都基輔的「祖國之母」（Motherland）紀念碑與其上空飄揚的巨大國旗。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球知名歷史學家、名著《人類大歷史》作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari）27日投書英國《金融時報》，提出一個顛覆主流認知的震撼觀點，他指出，外界不應被俄羅斯的宣傳所迷惑，事實上，烏克蘭正在贏得這場戰爭。

哈拉瑞指出，自2022年夏季烏克蘭在哈爾科夫（Kharkiv）與赫爾松（Kherson）地區取得大捷後，戰線便再無重大變動。俄軍看似不斷推進，但事實上，在2025年付出了20至30萬人傷亡的慘痛代價後，所佔領的土地僅佔烏克蘭總面積的0.6%。他形容，這猶如第一次世界大戰的西線戰場，將軍們為了幾公里的泥濘廢墟，犧牲成千上萬的士兵，俄羅斯所謂的「進展」，就如同當年報紙上用來欺騙讀者的大比例尺地圖，看似驚人，實則微不足道。

從蛇島到黑海艦隊的覆滅

在海戰與空戰上，烏克蘭的成就更是驚人。哈拉瑞回顧，開戰之初，俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）曾囂張地要蛇島守軍投降，卻只得到一句「俄羅斯軍艦，去你X的」的回應。如今，「莫斯科號」與其他眾多俄國艦艇，早已長眠於黑海海底。烏克蘭以創新的飛彈與無人機戰術，徹底逆轉了海權，將俄國艦隊逼退至遙遠的安全港。在空中，俄羅斯同樣未能取得制空權，其空軍更承受了毀滅性的損失。

不可逆轉的勝利：普廷已徹底失敗

哈拉瑞強調，戰爭的勝負最終取決於政治目標的達成與否。俄羅斯總統普廷發動戰爭的核心目標，正如其2021年發表的文章《論俄羅斯人與烏克蘭人的歷史統一》所言，就是要向世界證明「烏克蘭民族不存在」。然而，戰爭的結果卻恰恰相反。

他總結：「沒有人知道還會有多少人，會因為普廷的妄想與野心而死去，但有一件事已向全世界清晰地表明：烏克蘭是一個真實無比的國家。」

哈拉瑞認為，俄羅斯的入侵、其犯下的暴行，以及烏克蘭人民的犧牲，這些記憶將滋養烏克蘭的愛國主義長達數個世代。國家並非由土塊或血滴構成，而是由人們腦中的故事與記憶所塑造。從這個層面來看，普廷已經遭遇了決定性且不可逆轉的失敗。

