海鯤號測試延宕 郭璽爆料系統整合困境

郭璽曾至台船股東會「踢館」。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，前海軍顧問郭璽今（29日）直播爆料指出，黃曙光請辭代表他百分百跟IDS潛艦國造切割，因為意見不被接受，他說，第二、三艘潛艦成本增加，製造第一艘的人大部分都走了，「IDS 壽終正寢！」

海鯤號正進行海測。（台船提供）

郭璽以「唐華開心了！終於氣走黃曙光 海鯤號被玩完了！IDS 壽終正寢！」為題發表潛艦國造案看法，對於郭璽的言論，台船早已聲明「均不予回應」。

請繼續往下閱讀...

郭璽表示，海鯤號潛艦海測延宕，原因出在IPNS整體載台管理系統出問題，戰鬥系統與魚雷系統無法整合，韓國來了三批工程師，仍然連結失敗。他說，台船也承造了大武軍艦，但水面艦出問題，可以拖回來，潛艦則是攸關數十條人命，所以不敢出海測試。

他說，國防部呈報的7艘後續艦預算為2800餘億元，每艘約350億元，但現在已經不夠用，因為當初請廠商報價為第二至八艘一起報價，後來改為第二、三艘報價，廠商以不符當初MOU，要求重新報價，結果造成成本大爆炸，350億元只能買原先不到60%的裝備，現在只剩加拿大的技協公司協助，請不到其他技協，製造原型艦的人也大多離開了。他說，總統賴清德現在也不敢要求再追加40%預算，因為國民黨不會答應。

郭璽預告明天上午將到海軍司令部前召開記者會，向所有海軍公布相關細節。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法