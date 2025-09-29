化學兵士官夫妻檔攜手救災 張隆輝、蔡淑珍泥濘中渡過結婚11周年

八軍團39化學兵群張隆輝上士（左）、蔡淑珍上士（右），近期適逢結婚11周年紀念日，卻毅然先擱置慶祝活動，隨部隊攜手投入災後復原任務。（第四作戰區提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖於23日發生溢流至今已第6天，國軍派出大量兵力投入災後復原工作。其中，八軍團39化學兵群張隆輝上士、蔡淑珍上士，近期適逢結婚11周年紀念日，但秉持「同島一命」信念，毅然先擱置慶祝活動，隨部隊攜手投入災後復原任務，以特別的方式慶祝結婚紀念。

39化學兵群在光復鄉實施清消作業。（第四作戰區提供）

國軍第四作戰區表示，為協助花蓮災區民眾加速家園重建，所屬54工兵群派遣鏟裝機、裝土機等機具，全力協助道路清淤；39化學兵群出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對主要道路及淤泥暫存區實施大規模消毒，並深入社區家戶、水溝等重點區域執行清消作業，確保環境衛生安全。

第四作戰區表示，564旅、117旅、137旅、203旅及四支部官兵亦深入鄉里，協助居民清理家園、搬運廢棄物，持續投入災後復原工作。

特別的是，在救災隊伍中有一對適逢結婚紀念日的夫妻檔，也就是39化學兵群偵消營張隆輝上士、煙幕營蔡淑珍上士，兩人已結婚滿11週年，原本兩人已安排好慶祝活動，但秉持「同島一命」的信念，毅然共同投入災後復原任務，以最光榮的方式慶祝這個日子。

第五作戰區今日也表示，所屬部隊持續投入災後復原，為確保行動不中斷，因此採取「夜間作業、日間休整」方式執行，除支援各式機具，工兵部隊也自行攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進，加速復原速度。部隊將持續依地方需求投入支援，與地方攜手加速復原，盼能早日協助受災地區民眾，恢復正常生活。

挺進花蓮縣光復鄉的第五作戰區官兵趕在夜間作業，盼早日恢復家園面貌。（第五作戰區提供）

