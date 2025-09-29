烏克蘭海上殺手現身葡萄牙 新型無人機「馬古拉v7.2」北約軍演首秀

圖為烏克蘭的馬古拉v7.2（Magura v7.2）無人水面載具（USV）（圖：X / Defence360）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭最新一代海軍無人艇，首次在國際舞台上亮相。根據軍聞網站《Defence Blog》報導報導，其現代化馬古拉v7.2（Magura v7.2）無人水面載具（USV），連同另外2艘烏克蘭無人艇，近日參與了在葡萄牙舉行的北約REPMUS演習。這場聚焦海上創新的多國訓練，展示了烏克蘭在無人海上作戰領域日益增長的實力。

消息指出，在葡萄牙當地港口，觀察者識別出3套烏克蘭系統，兩艘是大幅改進的馬古拉v7平台變體。馬古拉v7.2對船體和武器布局進行了重大調整。飛彈發射器從船尾移至甲板中央，提升平衡與穩定性；排氣口也遠離船側，攝影機架設在更高桅杆上，配備導航雷達。這些旨在增強其生存能力和戰鬥效能。

一個配備機槍塔的馬古拉v7.2變體，其武器模組已前移至船頭。分析人士指出，此改變可能為回應操作反饋，因加速時，船頭抬高會限制射擊角度。該平台還配備帶光學模組的新桅杆，這些調整反映了烏克蘭持續努力完善和擴展其海軍無人機的戰術靈活性。

馬古拉（Magura）系列無人艇已在烏克蘭的黑海作戰中發揮重要作用，包括多次成功打擊俄羅斯海軍資產。此次亮相REPMUS演習，凸顯烏克蘭將實戰經驗融入未來設計的雄心，並尋求其系統與北約標準接軌。對於烏克蘭，這次演習也是向北約盟友展示國防創新能力，突顯其在戰時條件下無人平台的適應性。

烏克蘭透過向國際夥伴展示其作戰系統，表明其樂於貢獻盟軍實驗和聯合海上安全倡議。烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》強調，本次演習匯集了多國海軍無人機，「在3週內測試新技術並進行實驗」，突顯烏克蘭的系統在塑造未來海上作戰中的關鍵作用。

