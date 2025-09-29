海軍「海強操演」下月登場！ 台灣周遭畫設4塊實彈射擊區大練兵

海軍今年度「海強操演」將於下月中旬登場，圖為海軍艦艇2022年實施「海強操演」時編隊航行情形。（取自海軍臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部將自下月起實施「陸勝一號」、「天龍」及「海強」三項操演。其中，海軍因應「海強操演」登場，已在台灣周邊海域劃設四處實彈射擊區，分布於澎湖以南、西北、左營以西及基隆東北外海。海軍也預計於下月13日在左高外海劃設空層空域操演管制區，並派遣P-3C反潛機與S-70C反潛直升機參與演訓，強化我國外海防衛戰力。

國軍下月將實施三項重大操演，先是在10月25日至31日擇定北部地區進行「陸勝一號」旅對抗操演，空軍則是在10月27日至31日進行「天龍操演」，驗證空、地官兵的實戰技能。被視為年度總驗收的海軍「海強操演」，預計在10月中旬登場，包括聯合對敵截擊作為，並含括戰損故障、艦內救火、戰術編隊、空中補給、部分實彈射擊等項目。

海軍去年實施海強操演「聯合截擊作戰演練」，演練S-70C直升機整補作業。（取自海軍臉書）

根據海軍通報農業部漁業署與交通部航港局的射擊資訊，自10月1日至31日期間，海軍將每週擇定3至5個白天時段，在R-18、R-25、R-27、R-39等四個靶區，進行飛機與艦艇的武器實彈射擊。這些靶區分別位於澎湖正南方外海、基隆東北方外海、高雄左營以西近海，以及澎湖西北方外海，最大彈道高度介於1000呎至2萬5000呎（約304公尺至7620公尺）之間。

雖然射擊通報並未具體說明本次操演所使用的武器類型，但除了常見的艦砲與快砲，是否將進行無人載具性能驗證，值得後續關注。

請繼續往下閱讀...

此外，射擊通報亦顯示，海軍預計於下月13日上午10時至下午4時，在高雄、屏東以西海域進行「專案操演」，並劃設空層空域操演管制區。當日預計派出1架次P-3C反潛機與1架次S-70C反潛直升機，分別在4000呎（約1219公尺）及1000呎（約304公尺）以下空域，模擬進行反潛演練。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法