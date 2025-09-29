俄核武談判魔鬼藏細節 克宮突襲：英法核武也得算進來

圖為英國皇家海軍的先鋒級核潛艦「警戒號」（HMS Vigilant），正在試射其搭載的三叉戟（Trident）潛射彈道飛彈。俄羅斯28日表示，未來的核武裁軍談判，最終必須將英國與法國的核武庫也納入其中，此舉被視為意圖分化北約的戰略性發言。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美俄《新削減戰略武器條約》（New START）即將於明年到期、雙方正醞釀重啟談判之際，俄羅斯已搶先出招，為未來的談判劃下了一條意圖分化西方陣營的新紅線。根據外媒法新社引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日表示，未來的核裁軍談判，最終必須將英國與法國的核武庫也納入其中。

俄羅斯總統普廷本月才剛向美國提出一項建議，稱俄方願在《新削減戰略武器條約》明年到期後，自願維持條約中對已部署戰略核彈頭的數量限制一年，前提是美國也這麼做。對此，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）回應稱，普廷的提議聽起來「相當不錯」，但最終將由美國總統川普決定。

然而，在美方釋出初步善意後，俄羅斯隨即拉高要價。佩斯科夫表示：「很自然地，我們必須先從雙邊層級展開談判，《新削減戰略武器條約》畢竟是一份雙邊文件。」但他隨即話鋒一轉，強硬地表示：「但從長遠來看，你不能對這些（英法）核武庫視而不見。」

劍指北約 意圖改變「一對一」遊戲規則

佩斯科夫強調：「更何況，這些核武庫是全球歐洲安全與戰略穩定整體問題的一部分。」他的發言，清晰地透露出俄羅斯的戰略意圖，也就是要將過去數十年來、始終是「美俄一對一」的核武談判遊戲規則，擴大為「俄羅斯vs.北約三大核武國」的全新格局。

《新削減戰略武器條約》限制美俄雙方各自部署的戰略核彈頭數量不得超過1550枚，投射載具不得超過700件，兩國擁有全世界最龐大的核武庫。而從未加入過此類條約的英國與法國，其核彈頭數量則遠遠較少，各自約在250至300枚之間。報導分析，俄羅斯此舉無疑是為未來的核武談判，預先埋下了一顆極具爭議的「毒藥丸」。

