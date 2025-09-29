澳媒引述美機密情報：中國造70艘「準軍艦」補上武力犯台關鍵拼圖

圖為中國官媒央視的宣傳畫面，顯示一輛解放軍戰車，正駛上一艘名為「渤海XX號」的大型民用滾裝渡輪。根據美國洩漏的機密情報，中共正大規模建造此類「偽裝民船」，並頻繁用於軍事演習，以建構其武力犯台的兩棲登陸能力。（圖：CCTV）

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲廣播公司（ABC）29日披露的一份美國國防情報局（DIA）機密報告顯示，中國正以「軍民融合」為掩護，加速建造一支由商用渡輪改裝而成的「兩棲攻擊艦隊」，其唯一且明確的目標，就是為武力侵犯台灣補上最後一塊關鍵拼圖。

這份由五角大廈內部撰寫、日期為今年稍早的機密報告指出，中國的大型遠洋渡輪，早已按照軍規進行改裝，使其能夠直接搭載戰車等重型裝備，並參與兩棲作戰。報告更揭示，僅在2022年，「五眼聯盟」（Five Eyes）就監控到至少30艘中國商用渡輪，參與了解放軍的軍事演習。

對此，我國駐澳洲代表徐佑典向ABC證實：「在海上使用民用船舶或其他雙重用途設施，也是中國戰略的一部分。」他並指出，這類灰色地帶戰術，旨在削弱台灣的民主與社會。

「樂高式」移動港口 解決登陸致命弱點

長期以來，兩棲登陸能力不足被視為共軍攻台的最大障礙。然而，美方情報顯示，這個弱點正被快速彌補。衛星影像發現，中共已研發出至少三種尺寸、可互相拼接的新型登陸駁船。美國海軍戰爭學院（Naval War College）的專利分析顯示，這些駁船能組合成一條長達820公尺的「移動港口」，讓大型渡輪無須搶灘，即可直接將戰車與部隊卸載至灘頭。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家柯雷拉（James Corera）直言：「中國無疑正在建構侵台能力。」

圖為Maxar Technologies提供的衛星影像，顯示一艘中國的大型渡輪，正與一艘新型的特製登陸駁船，在中國南部海域進行對接演練。根據美國洩漏的機密情報，這類「移動港口」的組合，正是中共為彌補其兩棲登陸能力不足、意圖武力犯台的關鍵準備之一。（圖：美國海軍戰爭學院/Maxar Technologies）

為2027大限爆兵 美軍評估可合法擊沉

根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的報告，中國預計在2026年底前，將建造超過70艘這類大型渡輪。這些行動，普遍被認為是為了達成中國國家主席習近平所下達、必須在2027年前具備攻台能力的軍事死線。

這份機密報告更做出了一項冷血的評估，也就是在台海衝突中，這些被動員用於軍事行動的「偽裝民船」，即便船上有平民船員，也將被視為合法的軍事打擊目標。美軍印太司令部的一份內部文件也指出，共軍意圖利用商用渡輪遂行敵對行為，已是不爭的事實。

