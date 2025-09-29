自由電子報
合照洩密！「美版鐵穹」首度進駐南韓 專家：劍指中國無人機

2025/09/29 18:39

圖為美國陸軍參謀長蘭迪·喬治上將（圖中左），正在南韓一處軍事基地，視察最新部署的「間接火力防護能力」（IFPC）防空系統，並與駐韓美軍官兵握手。這張由五角大廈發布的照片，意外證實了這款有「美國鐵穹」之稱的新型武器，已首次在海外進行實戰部署。（圖：美國國防視覺資訊發布服務/DVIDS）圖為美國陸軍參謀長蘭迪·喬治上將（圖中左），正在南韓一處軍事基地，視察最新部署的「間接火力防護能力」（IFPC）防空系統，並與駐韓美軍官兵握手。這張由五角大廈發布的照片，意外證實了這款有「美國鐵穹」之稱的新型武器，已首次在海外進行實戰部署。（圖：美國國防視覺資訊發布服務/DVIDS）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國在中國家門口，部署了最新的新一代防空武器！根據五角大廈「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）27日上傳的照片，一套有「美國鐵穹」之稱的「間接火力防護能力」（Indirect Fire Protection Capability, IFPC）防空系統，已悄然進駐南韓，這也是該型先進武器，首次在海外基地進行實戰部署。

據香港《南華早報》報導，這項極具戰略意涵的部署，是在一張看似尋常的合照中曝光的。照片中，美國陸軍參謀長喬治上將（Randy George），與駐韓美軍第35防空砲兵旅的官兵，一同站在一座愛國者飛彈陣地前，而其身後，赫然出現了一具IFPC系統的發射車。

這證實了今年三月的一則媒體報導，當時該報導便已披露，美國陸軍計畫將一套IFPC的原型發射器送往南韓，以評估將仍處於原型階段的新式防空飛彈戰力，部署到全球熱點的可能性。

根據報導，IFPC系統是一套機動的陸基武器系統，其作戰目標極具針對性，旨在擊敗巡弋飛彈、無人機系統、以及火箭、火砲與迫擊砲等「廉價」的空中威脅。分析人士普遍認為，在未來可能的區域衝突中，無論是中國還是北韓，都很可能利用大量的無人機與飛彈，對美軍在南韓的基地發動「蜂群戰術」式的飽和攻擊。

鞏固鞏固東北亞防線 嚇阻中朝蠢動

此次美軍將最新的「無人機剋星」，直接部署在衝突最前線，無疑是向北京與平壤，發出了一個極其清晰的嚇阻信號。專家指出，此舉與美軍早前在南韓部署「終端高空防禦系統」（THAAD，又名「薩德」）如出一轍，勢必再度引發北京跳腳，此舉被視為美方加速在印太地區布建多層防空網，明確針對北京擴張軍力的戰略警訊。

