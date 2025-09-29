自由電子報
英國首度試射新型海軍打擊飛彈 將取代魚叉系統

2025/09/29 20:07

英國海軍近日首度試射新型「海軍打擊飛彈」，射程超過160公里，飛行速度接近超音速，將逐步取代魚叉飛彈系統。（路透）英國海軍近日首度試射新型「海軍打擊飛彈」，射程超過160公里，飛行速度接近超音速，將逐步取代魚叉飛彈系統。（路透）

〔中央社〕英國海軍近日首度試射新型「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile, NSM），射程超過160公里，飛行速度接近超音速，將逐步取代較舊型、射程較短的魚叉（Harpoon）飛彈系統。

英國海軍今天表示，23型（Type 23）巡防艦「薩默塞特號」（HMS Somerset）近日在挪威北極圈水域，與挪威和波蘭合作，成功試射NSM反艦陸攻飛彈。這是英國海軍戰艦首次試射NSM。試射期間正值英國、挪威、波蘭等國在挪威水域舉行自9月初持續至月底的「海神」（Aegir 2025）演訓。

由挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）開發及生產的NSM獲英、美、波蘭、挪威、澳洲等國採用。英國海軍表示，NSM可用於打擊戰艦和陸上目標，飛行速度接近超音速，且較「魚叉」的有效射程更遠，整體性能更優越。

此外，NSM可貼近海平面飛行，大幅降低遭雷達、紅外線等系統偵測，進而遭擊落的風險。

「薩默塞特號」是最早配備NSM的英國海軍戰艦。NSM未來將逐步取代目前英國海軍23型巡防艦和45型（Type 45）驅逐艦使用的「魚叉」。

目前配備有NSM的英國海軍戰艦除了「薩默塞特號」，還有另外兩艘23型巡防艦：「波特蘭號」（HMS Portland）以及曾於今年9月中旬通過台灣海峽的「里契蒙號」（HMS Richmond）。

按規劃，NSM將發揮輔助「未來巡弋反艦武器系統」（FC/ASW）的功能。預計於2030年代投入服役的FC/ASW是英、法兩國在2017年啟動的計畫，開發出的長程重型反艦飛彈將用於搭載Mark41垂直發射系統（Mk41 VLS）的英國海軍新一代戰艦，包括預計於2030年以前投入服役的31型（Type 31）、以及具反潛功能的26型（Type 26）巡防艦。

