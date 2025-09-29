澤倫斯基提建聯合防空網 攜手盟邦應對俄空中威脅

澤倫斯基透過視訊連線在「華沙安全論壇」指出，「烏克蘭提議與波蘭及所有合作夥伴，共同建立一個針對俄羅斯空中威脅的聯合且高度可靠防禦網」。（美聯社檔案照）

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，面對俄羅斯的威脅，烏克蘭已向盟國提出，攜手建立一套聯合空中防禦網，應對近期多起領空遭入侵事件，這些事件已引發北約東翼國家高度警戒。

路透報導，北約領袖表示，俄羅斯持續在波蘭及波羅的海3國領空試探北約警覺和決心，基輔方面則強調，烏克蘭在應對空中威脅方面累積的經驗，將對盟國大有助益。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基透過視訊連線，在「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum, WSF）指出，「烏克蘭提議與波蘭及所有合作夥伴，共同建立一個針對俄羅斯空中威脅的聯合且高度可靠防禦網」，「這是可行的。烏克蘭能夠反制各類俄羅斯無人機及飛彈，如果我們在區域內協力行動，將能取得足夠的武器與生產能力。」

烏克蘭先前已宣布，將安排烏軍及工程人員訓練波蘭部隊應對無人機威脅。

論壇在華沙登場，與基輔合作防禦成為峰會討論焦點之一。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在論壇上表示，「歐洲與烏克蘭的國防產業，必須更加密切且高效地合作」，「歐盟也應提供更具彈性的監管框架，以支援歐洲國防產業發展。」

隨著俄羅斯多次侵犯北約領空，北約東翼國家已達成共識，同意建構具備先進偵測、追蹤及攔截能力的「無人機防線」。

然而，佩斯托瑞斯提醒，推動這項計畫不會在短期內完成。他說，「我們不是在談論將在3、4年內落實的概念」，「我們需要排好優先順序，也必須認識到，現今所需的能力與產能超過過去的預期。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法