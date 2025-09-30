美軍大單增購99架CH-53K 「種馬王」重型運輸直升機提升美軍戰力

美軍陸戰隊為強化自身及提升盟邦戰力，一口氣向塞考斯基公司發出多達99架的CH-53K「種馬王」重型運輸直升機訂單。（圖：取自塞考斯基公司網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美軍陸戰隊為強化自身及提升盟邦戰力，一口氣向塞考斯基公司發出多達99架的CH-53K「種馬王」重型運輸直升機訂單，金額達到108億美元（約台幣3324億元），塞考斯基公司發表聲明指出，這是迄今數量最龐大的CH-53K採購案，合約內容將5筆獨立採購需求，整合成一次性5年期協議，預計將自2029至2034年間全數完成交付，可望創造數千個工作機會，持續推進美國國防自主能量。

CH-53K擁有超強的吊掛能力，美國陸戰隊一架CH-53K「種馬王」重型直升機，曾於8月27日將馬里蘭州帕塔克森特河（Patuxent River）海軍航空站附近的一架F-35B戰機吊掛至南卡羅來納州的博福特海軍陸戰隊航空站。

塞考斯基公司目前歸屬在美國洛克希德馬丁集團，9月26日宣布獲得美海軍價值近108億美元合約，將在未來5年內製造99架CH-53K「種馬王」重型運輸直升機，藉此提升美軍和盟邦戰力，滿足空中突擊和運補任務需求。

塞考斯基公司指出，這是迄今數量最龐大的CH-53K採購案，合約內容將未來第9至第13批次（Lots 9–13）的五筆獨立採購需求，整合成一次性5年期協議，以確保成本穩定並保障供應鏈彈性；預計將自2029至2034年間全數完成交付，其可望創造數千個工作機會，持續推進美國國防自主能量。

塞考斯基公司副總裁班頓（Rich Benton）表示，這項合約足以代表五角大廈對該公司技術與產能的信心，該公司也將與美軍合作，持續管控成本、確保供應鏈和技術人力、生產效率；確保CH-53K能充分發揚優異性能、生存力和可靠性，大幅提升美陸戰隊作戰能力，在迅速變化戰場上維繫優勢。

「種馬王」相較美軍現役CH-53E「超級種馬」重型運輸直升機，減少63%零件數，馬力、任務效能亦大幅升級。可運載近12.24噸（約1.2萬公斤）酬載，發揮200公里有效航程，滿足運補與投射任務需求。

塞考斯基的CH-53K生產線。（圖：取自塞考斯基公司網站）

