救完別人後再救自己家 特戰中尉王嵩惟從淤泥內找回已逝至親相片

陸軍特指部特5營的王嵩惟中尉老家位在光復鄉災區，並在民眾協助下，找回已逝親人相片。（取自青年日報臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，國軍、警消及來自各地的志工「鏟子超人」持續救災，其中，搭乘CH-47SD直升機挺進災區的特指部特5營王嵩惟中尉，老家位於光復鄉，儘管掛念家中狀況，仍先協助重災區搜救工作，結束後，再與志工民眾攜手重建自己的家園，還在過程中尋回已逝至親的照片，在無情災變之中注入溫情。

陸軍特戰指揮部官兵在溢流事故後，隨即調派官兵搭乘CH-47SD直升機等，進入災區增援，老家就在光復鄉的王嵩惟是其中一員。抵達災區後，特指部官兵再隨搜救隊進入重災區，共同執行搜救任務。

陸軍特指部特5營的王嵩惟中尉老家也是受災戶，但先協助其他重災區搜救工作後，才在民眾協助下，恢復自己家面貌。（取自青年日報臉書）

雖然王嵩惟掛念家中狀況，但根據「青年日報」採訪紀錄，他仍保持「苦民所苦」精神，堅守軍人職責，帶領單位弟兄完成任務，等到任務告一段落後，他也在單位協助下，立即返家整理，同時在志工們協助下，一同重建家園。

令人動容的是，王嵩惟的已逝至親相冊被掩埋在泥濘當中，志工們協助他從中找到已逝親人的珍貴相片，這不但為這場無情災害注入溫情，也讓他深刻體會到「軍民互助」的良善循環。

對於國軍投入救災進度，國防部長顧立雄昨日召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議時，肯定國軍支援救災的表現，並表示，遵循總統賴清德及行政院長卓榮泰指導，以在中秋節前，讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴。

