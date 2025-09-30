小小獵雷艦藏秀才 艦長陳昱森家中三代海軍、每日關注國際動態

艦長陳昱森中校曾待過情報次長參謀室，期間養成的工作習慣使其至今都會不時關注國際情勢，能精確判別敵戰力發展威脅，以及相關科技發展。（資料照）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕《自由時報》軍武頻道近日登上海軍永豐級獵雷艦永嘉號，關注海軍獵雷技術戰力發展，別小看這艘滿載僅500多噸的船，艦上可是眾星雲集，不僅有俊男艦長，還有美女船員。艦長陳昱森中校一家三代都是海軍，陳昱森還曾在國防部情報參謀次長室任職，期間養成的工作習慣使其至今都會不時關注國際情勢，即便在船上也能精確判別敵戰力發展威脅，以及相關獵雷科技發展。

陳昱森艦長先前曾任永嘉艦的獵雷官，之後則是192艦隊236戰隊作戰官，更待過國防部情報參謀次長室情報官，同時具備作戰、情報專業。而任職過關鍵情報單位的他，也並非傳統軍校一路上來，而是大學畢業後，再加入海軍官校專業軍官班97年班，從軍後又繼續深造，考取高雄科大航運管理碩士。

請繼續往下閱讀...

胡偉憶士官長一路待在永嘉艦，從槍帆兵、帆纜士，到現在帆纜士官長，服役至今已經17年。（資料照）

為什麼陳昱森大學畢業仍會選擇從軍？據了解，陳昱森其實一家三代都是海軍，他的爺爺是台灣第一批的海軍陸戰隊成員，而他爸爸則是義務役的海軍，從小就受到爺爺、爸爸的薰陶下，讓陳昱森對海軍也有嚮往，所以才在大學畢業後考取專業軍官班加入海軍。

擔任永嘉軍艦艦長，陳昱森依然不忘關注國際情勢，共軍相關動態也都持續關注掌握，就連中共93大閱兵，他也都有自行去了解解放軍的軍事發展，更能舉一反三，不斷援引國際科技、政經局勢。

值得一提的是，陳昱森過去在永嘉艦上擔任獵雷官時，艦上有名二兵，目前也一樣還在永嘉艦，但已經成為帆纜士官長。這位胡偉憶士官長，也跟陳昱森一樣並非傳統軍校出身，而是義務役634梯轉服志願役，而他一路就是待在永嘉艦，從槍帆兵、帆纜士，到現在帆纜士官長，服役至今已經17年。等於是陳昱森看著自己人長大，而胡偉憶也成為陳昱森重要夥伴之一。

圖為永嘉號獵雷艦水中處理器操作組，不僅有俊男，還有美女。（資料照）

相關新聞請見

500噸獵雷艦藏濃眉大眼美女 蔡靜薇擁專業技能丶元氣飽滿

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法