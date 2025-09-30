會飛的「空中Wi-Fi」 美空軍第9架E-11A空中節點機強化全域情監偵

美國空軍本月十日接收的第9架E-11A戰場空中通訊節點」（BACN）儎台。（加拿大龐巴迪公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕加拿大航空工業集團龐巴迪國防分公司（Bombardier Defense）22日宣布，美國空軍現已接收其採購的第9架E-11A「戰場空中通訊節點」儎台，有效提升美軍跨軍種的通訊作業彈性，確保情監偵資訊流通持續不中斷，強化整體戰場態勢感知。

龐巴迪國防分公司指出，這架「戰場空中通訊節點」（Battlefield Airborne Communication Node, BACN）儎台，本（9）月10日交付給美國空軍，是該機隊最新加入的9號機。美國空軍一共向龐巴迪公司採購9架同型機，並自前（2023）年起接收至今；根據規劃，這9架E-11A型機預計後年財年（FY 2027）即全面投入戰備，為美軍多域聯合作戰提供情資通訊的助益。

被暱稱為「空中Wi-Fi網路」的E-11A空中節點機，是以龐巴迪公司的「環球6000型」噴射商務機為基礎，進一步加裝美國諾斯洛普．格魯曼公司的BACN系統，使其能在戰場中提供高空域的通訊中繼（communication relay）服務，運用網管系統（Gateway system）整合陸、海、空儎台的通訊情資，鏈結語音、圖像及戰術數據，有效提升聯合作戰的資訊傳輸能量，進一步提升增進戰場決策效率。

2024年底投入中東「黃沙」聯合演習的美空軍E-11A型機。根據規劃，該機隊9架同型機預計2027財年全面投入戰備，強化美軍全域作戰、盟軍情資交換效率。（美軍DVIDS網站）

除美軍之外，該機也兼容於盟邦作戰儎台的資料鏈傳輸，使跨軍種、跨國聯戰的作業互通性更上一層樓。

值得注意的是，去（2024）年底在中東地區舉行的「黃沙」聯演（Yellow Sands Exercise）期間，美空軍便曾出動E-11A擔負跨國部隊通訊節點任務，協助不同儎台通訊系統交換情資，展現先進聯合作戰效能。

