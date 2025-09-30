新興兵力運用中 陸軍戰術近程、微型無人機同步升空掌握光復災情

〔記者陳治程／台北報導〕花蓮縣馬太鞍溪23日爆發上游堰塞湖溢流，大量溪水挾帶泥沙衝入光復鄉市區、193縣道沿線部落，傷亡慘重。面對聯外陸橋沖斷、交通要道受阻，國軍先是出動黑鷹及CH-47SD直升機實施空偵，也以ATAK系統整合官兵任務情資；聯兵營的戰術近程無人機、特指部微型無人機更同步出動，確保指揮所隨時掌握災區範圍，並監控河口動態。

陸軍特戰官兵操作微型無人機實施河口動態監視。（青年日報）

25日搭乘陸航CH-47SD直升機抵達花蓮光復鄉的航特部特戰官兵，為有效偵察河口周邊動態，28日部署微型無人機升空，在馬太鞍溪上空蒐集情資，在其他人員不畏風險涉水挺進災區第一線之際，持續確保部隊安全；與此同時，來自高雄的裝甲第564旅官兵，同日也帶來聯兵營現役的「摩羯」戰術型近程無人機執行災區偵察，將空拍畫面回傳前進指揮所、加速掌握受災範圍與救援狀況，提升整體效率。

陸軍裝甲564旅前（28）日出動聯兵營的「摩羯」戰術型近程無人機，實施災區偵查，協助前進指揮所掌握災區動態，提升人力、物資調度的決策效率。（軍聞社）

「摩羯」無人機為陸軍聯兵營、步兵旅現役的空中偵察無人機，根據官方規格，該機最大時速64公里／時、導控距離30公里、酬載可達5公斤；自前（2023）年服役以來，該機已先後投入春節加強戰備、聯勇操演、漢光演習等大小戰演訓，戰術運用成熟；微型無人機則為陸軍特戰官兵最新配賦的軍用商規無人機，首見於今（2025）年7月的「漢光41號」實兵演習，在縱深防禦中展現良好監偵效能。

記者日前實地深入光復鄉災區，抬頭亦可見陸航的UH-60M「黑鷹」直升機定時飛至馬太鞍溪河床上空，掌握溪流動態並載運人力深入馳援；隨著各式無人機、ATAK系統紛紛配賦給部隊，並投入此次災區重建任務，凸顯國軍也正運用「救災視同作戰」的時機，持續磨練官兵對新興裝備操作的熟稔度，在支援災區的同時，強化部隊任務執行能力，達成雙贏。

陸航UH-60M直升機載運官兵深入災區馳援。（青年日報）記者27日在光復鄉災區直擊陸航UH-60M直升機飛入馬太鞍溪河床，遂行偵察並載運人力馳援。（記者陳治程攝）

