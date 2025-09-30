限制級
中國十一前夕 共軍出動41機艦擾台
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（30日）公布，自昨（29）日上午6時至今上午6時，國軍共偵獲中共軍機33架次、軍艦8艘，另有公務船3艘在台海周邊活動，其中23架次軍機逾越台灣海峽中線，進入台灣北部、中部及西南空域。
據國防部圖資，昨天上午6時50分至晚間8時20分，中共出動23架次主、輔戰機及無人機，其中13架次逾越海峽中線；另於上午8時20分至晚間10時30分，再有10架次軍機進入台灣西南空域活動。
此外，國軍亦偵獲中共海軍艦艇8艘及公務船3艘，持續在台海周邊海域活動。
另外，昨天上午11時偵獲中共自四川西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛向西太平洋，並通過我國防空識別區（ADIZ）。
面對中共大規模灰色地帶襲擾，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
