「海王星」能反艦也能攻陸 烏國海軍稱成功轟炸俄軍事工廠

烏克蘭2022年對外展示的海王星反艦巡弋飛彈模型。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕在擊沉俄羅斯巡洋艦「莫斯科號」一役聲名大噪的烏克蘭R-360「海王星」反艦飛彈，在經過數次研改後，不僅有增程型，也有可打擊陸上目標的攻陸型巡弋飛彈。烏克蘭海軍宣稱，其周一凌晨動用R-360巡弋飛彈，轟炸位於俄羅斯布良斯克州東部的電子零件工廠，目前還在評估這次打擊造成的損失程度。

根據報導，烏克蘭海軍在Telegram表示，他們趁著夜間發射「海王星」飛彈，成功襲擊卡拉切夫斯基（Karachevsky）區的軍事電子零件工廠，致使俄軍供應鏈的其中環節遭摧毀。

這篇報導稱，烏克蘭此次襲擊俄羅斯，共動用4枚「海王星」飛彈，射程約240公里（約150英里），這意味著此次飛彈發射地點，距離烏克蘭邊境約25公里左右。

請繼續往下閱讀...

外傳位於俄羅斯布良斯克州東部的電子零件工廠，遭到烏軍海王星飛彈轟炸時，引發猛烈火勢。（取自X）

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，卡拉切夫斯基的工廠主要用於生產軍事與一般裝備的組合式連接器（combined connectors），可用於航空、電子、儀器儀表與其他領域等，涉及軍事裝備、飛機、基地台的連接器與測量儀器的組件。烏軍這次轟炸，已引發設施內火勢與爆炸。

烏克蘭除了擁有反艦版海王星飛彈，射程可達300公里，至於攻陸版海王星巡弋飛彈射程約360公里，至於增程型海王星飛彈，可打擊1000公里外目標，可深入打擊俄羅斯內陸目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法