500噸獵雷艦藏濃眉大眼美女 蔡靜薇擁專業技能丶元氣飽滿

永豐級獵雷艦永嘉號不僅有俊男艦長，還有濃眉大眼的美女船員。曾因國防部發佈「小人物大英雄」系列備受軍中矚目的士官蔡靜薇（右二），不僅容貌丶外型受到關注，她可是擁有專業技能丶技術認證的女性士官。（資料照）

〔記者吳哲宇／高雄報導〕《自由時報》軍武頻道近日登上永豐級獵雷艦永嘉號採訪，這艘滿載僅500多噸的軍艦，不僅有俊男專業情報艦長，還有濃眉大眼的美女船員。曾因國防部發佈「小人物大英雄」系列備受軍中矚目的士官蔡靜薇，不僅容貌丶外型受到關注，但她可是擁有專業技能丶技術認證的女性士官。

蔡靜薇容豹外型吸睛，先前曾在軍方「小人物大英雄」的FB發文時受到矚目，更讓不少網友暴動狂喊「想簽下去！」。（圖擷自中華民國海軍臉書）

「中華民國海軍」臉書粉專2019年曾PO文介紹「小人物大英雄」，介紹永嘉軍艦的蔡靜薇上兵（目前已經晉升為士官），介紹海軍口號「錨鍊相繫，全艦一家」。她的座右銘是海軍兵官口號「錨鍊相繫，全艦一家」，象徵海軍弟兄在軍艦上，密不可分的感情。不過照片中蔡靜薇站得相當挺，姣好的身材搭配海軍服裝，短短時間就吸引數千人按讚，更讓不少網友暴動狂喊「想簽下去！」。

圖為永嘉號獵雷艦水中處理器操作組，蔡靜薇（前排右二）即便藏在組員中，也能一眼認出亮眼資質。（資料照）

而本次記者登艦採訪時，蔡靜薇依然在該艦服役，並且在水中處理器操作組服役，即便身上穿著救身衣、工程安全帽等包緊緊，與艦上官兵一起合影，亮眼外貌的她，依然可以讓人一眼就看到她，吸睛程度破表。

