打造地雷火網！美軍增購「火山」系統 數分鐘內癱瘓敵軍攻勢

圖為美軍「火山」（Volcano）機動布雷系統正在進行撒佈演練。這套安裝在卡車上的系統，能在數分鐘內將大量反戰車地雷，迅速部署成一道廣大的防禦性雷區。（圖：美國陸軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍為強化其在現代戰場上的快速反應與地面控制能力，已授予軍工巨頭諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman）一紙價值約1900萬美元（約新台幣5.8億）的新合約，用於生產M136「火山」（Volcano）陸上機動布雷系統的關鍵組件——彈藥罐。

據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，這套被稱為「火山」的系統，是一套先進的自動化機動撒佈地雷系統，其核心設計理念，是在多變的戰場條件下，能以極高的效率部署大規模雷區。它能被安裝在卡車、裝甲車輛或直升機等各式載具上，並在短短數分鐘內，將預裝在彈藥罐中的大量反戰車（AT）與反人員（AP）地雷，迅速撒佈在廣大的地面區域。

這種快速製造出大規模、高密度混合雷區的能力，能在敵軍發動攻勢時，有效封鎖關鍵路線、遲滯敵方裝甲部隊的推進速度，打亂其作戰節奏，為己方部隊創造巨大的戰術優勢。

根據報導，火山系統的靈活性，使其非常適合執行多樣化的作戰任務，從阻擋敵軍關鍵推進路線、強化防禦陣地，到為機械化部隊提供側翼安全保護。在現代化的合成兵種作戰中，火山地雷區往往與地面及空中火力相互配合，以增強對脆弱戰線的防護與遲滯效果。

此次合約由紐澤西州的陸軍承包司令部監督，預計將於2027年9月26日前完成。美國陸軍持續對此系統進行投資，凸顯了其對於在未來可能的常規及混合型衝突中，保持快速、有效的「區域拒止」（Area Denial）能力的重視。

