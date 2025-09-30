神盾再升級！美軍最新驅逐艦「史蒂文斯號」海試成功

圖為美國海軍最新一代的「伯克級Flight III」神盾驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128），正在進行海試。該艦已成功完成造船廠海試，未來將加入太平洋艦隊服役。（圖：HII）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為回應新世代的空中與飛彈威脅，美國海軍的下一代主力戰艦，已成功通過關鍵測試，距離正式服役再近一步。根據美國軍工巨頭亨廷頓·英格斯工業（HII）27日宣布，其為美國海軍打造的最新一代「伯克級Flight III」（Arleigh Burke-class Flight III）神盾驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128），已在美國灣（Gulf of America）成功完成造船廠海試。

此次海試的重中之重，是驗證Flight III批次的核心升級項目，也就是AN/SPY-6（V）1「空中與飛彈防禦雷達」（AMDR）的強大性能。這款革命性的雷達，與最新的「神盾作戰系統基線10」（Aegis Combat System, Baseline 10）完全整合，使其能以更快的處理速度，在更遠的距離上，偵測並因應數量更多、性能更先進的空中威脅。

報導明確指出，這些威脅涵蓋了從傳統戰機到彈道飛彈，乃至於極音速滑翔載具等全方位挑戰。這使得伯克級驅逐艦，將能顯著擴展美軍保衛航艦打擊群與高價值資產的能力。

在火力方面，史蒂文斯號配備了96管的Mk 41垂直發射系統（VLS），能依任務需求，靈活搭載標準二型、三型、六型飛彈、戰斧巡弋飛彈及海麻雀飛彈等多款彈藥。此外，該艦也具備了先進的反潛作戰能力。

更關鍵的是，Flight III批次的設計，大幅提升了艦上的發電與冷卻能力，這不僅是為了支持SPY-6這款高耗能的先進雷達，更是為未來搭載雷射砲等「定向能量武器」，預留了充足的升級空間。

加速生產 將部署太平洋艦隊

英格斯造船廠至今已為美國海軍交付了35艘伯克級驅逐艦，目前仍有5艘Flight III同級艦正在建造中。為應對全球日益升高的海軍威脅，船廠更已啟動擴張計畫，以加速生產。史蒂文斯號在完成後續的驗收測試後，預計將於2026年中期正式服役，並將加入美國海軍太平洋艦隊，成為第一線的關鍵嚇阻與戰力投射資產。

