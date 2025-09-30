限制級
烏無人機擊落俄直升機影片曝！第一人稱視角揭俄軍驚恐表情
烏克蘭公開無人機擊墜俄軍直升機影片，同時無人機視角也曝光，記錄到俄軍驚恐的表情。（圖擷自X）
〔即時新聞／綜合報導〕又有一架俄羅斯直升機遭到烏克蘭無人機擊墜！烏克蘭公開擊墜影片，同時無人機視角也曝光，記錄到俄軍驚恐的表情。
烏克蘭無人機部隊Telegram頻道29日公布，一架俄羅斯Mi-8直升機被烏軍第59突擊旅操作的FPV無人機擊落影片，在距離最前線約10公里處，FPV無人機鎖定俄Mi-8直升機進行自殺式攻擊，命中後直升機拖著火焰以及濃煙飛行一段距離後墜毀，機上人員生死未卜。
同時無人機視角也曝光，儘管訊號不清晰，但無人機最後一刻仍記錄到機上俄軍的驚恐表情；這並非Mi-8首次遭到無人機擊落，早在2022年5月9日，一架俄軍的Mi-8在蛇島戰役中遭烏克蘭武裝部隊無人機擊落，創歷史上首次有人航空器被無人機擊落的記錄。
russian MI-8 intercepts FPV Drone from 59th Brigade over Nadiivka, Donetsk— PJ "giK" （@giK1893） September 29, 2025
48.142944, 37.010794@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/OBgm1qTjsz
