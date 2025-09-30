自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏無人機擊落俄直升機影片曝！第一人稱視角揭俄軍驚恐表情

2025/09/30 11:43

烏克蘭公開無人機擊墜俄軍直升機影片，同時無人機視角也曝光，記錄到俄軍驚恐的表情。（圖擷自X）烏克蘭公開無人機擊墜俄軍直升機影片，同時無人機視角也曝光，記錄到俄軍驚恐的表情。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕又有一架俄羅斯直升機遭到烏克蘭無人機擊墜！烏克蘭公開擊墜影片，同時無人機視角也曝光，記錄到俄軍驚恐的表情。

烏克蘭無人機部隊Telegram頻道29日公布，一架俄羅斯Mi-8直升機被烏軍第59突擊旅操作的FPV無人機擊落影片，在距離最前線約10公里處，FPV無人機鎖定俄Mi-8直升機進行自殺式攻擊，命中後直升機拖著火焰以及濃煙飛行一段距離後墜毀，機上人員生死未卜。

同時無人機視角也曝光，儘管訊號不清晰，但無人機最後一刻仍記錄到機上俄軍的驚恐表情；這並非Mi-8首次遭到無人機擊落，早在2022年5月9日，一架俄軍的Mi-8在蛇島戰役中遭烏克蘭武裝部隊無人機擊落，創歷史上首次有人航空器被無人機擊落的記錄。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中