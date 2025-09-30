無人機侵擾激增 德國擬授權軍方擊落引憲政爭議

德國內政部長杜布林德宣布，將推動賦予武裝部隊擊落敵機權力計畫，但此決定引發一定反對聲浪。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕面對疑似俄羅斯無人機侵擾事件激增，德國聯邦內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）27日宣布將推動修改「航空安全法」，授權國防軍在警方請求下可偵測、攔截甚至擊落無人機，但此提案因觸及軍警權責的憲政界線，引發各界激辯。

德國航空安全局統計顯示，截至今年8月底全德通報144起無人機干擾事件，高於去年同期113起與2023年99起，年增幅達45%。據《Politico》歐洲版報導，基社盟（CSU）籍的杜布林德警告，德國已成俄羅斯「混合戰」目標，無人機不僅偵察關鍵基礎設施，更意在製造社會恐慌。他提議設立全國性「無人機防禦中心」，整合聯邦、各邦與軍方資源

依「基本法」（德國憲法）規定，國防軍主要任務是抵禦外敵，境內安全由警方負責。軍方在國內僅能保護軍事設施，除非發生嚴重災難或大規模恐攻，否則不得介入內政。

刑警工會（BDK）主席佩格洛（Dirk Peglow）批評，德國內部安全是警方職責，「若將決定權轉交國防部，恐已踩上憲政紅線」。社民黨籍國會議員費德勒（Sebastian Fiedler）警告，不能讓「軍方常態化介入內政」，呼籲優先修訂「聯邦警察法」，擴大警察的無人機防禦能力。

據報導，警察工會（GdP）主席科佩爾克（Jochen Kopelke）強調，在各地待命的警察比軍方反應更即時，「與其依賴軍方，不如立即賦予全國警方攔截和擊落無人機的權限」。

基民盟（CDU）議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）力挺軍方介入，建議啟動「基本法」中的「緊張狀態」（Spannungsfall）條款，讓國防軍能在關鍵基礎設施周圍採取防禦行動。

巴伐利亞邦長索德（Markus Söder）29日搶先宣布推動「巴伐利亞無人機防禦法」，賦予當地警方「快速、獨立」應對能力，並規劃設立「巴伐利亞無人機中心」，研發攔截用行動型無人機。

中央社引述慕尼黑國防大學法學教授傑克森（Verena Jackson）指出，擊落無人機須符合比例原則，否則殘骸或爆炸物恐造成嚴重後果。國防軍圖林根邦軍事指揮部上校格拉布（Klaus Glaab）也警告，在非軍事區對空開火不實際，彈片與墜落無人機可能危及民眾安全。

