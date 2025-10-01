國防秘辛》駕F-5戰機緊追蘇聯Tu-95轟炸機 馮世寬：飛到油見底飄降

前國防部長馮世寬年輕時曾與F-5戰機合影。（資料照，取自國防部發言人臉書）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍已退役的F-5系列戰機在我國服役逾半世紀，至今已培育無數優秀飛行員。曾為F-5戰機飛官的前國防部長馮世寬回憶，F-5 E/F戰機的性能非常好，不僅曾掩護RF-104G偵照機，到中國沿海進行偵照任務，還曾攔截蘇聯Tu-95轟炸機，雙方還玩起「捉迷藏」，結果4架我國F-5戰機都飛到油量見底才返航，最後只能「飄降」。

美國軍工巨擘諾格（Northrop Grumman）日前舉辦F-5 E/F「虎二式」戰機飛行證書頒發儀式，包括馮世寬、田在勱、侯榮芳、廖振國等4名飛官獲此殊榮。操駕F-5 E/F戰機達1515小時的馮世寬受訪時讚許，他在1972、1973年左右，從F-86戰機換裝成F-5戰機時，深深覺得「哇，這飛機好漂亮，且性能也很好」，即使在飛行姿態不正常情況下也能自動改正，安全係數相當高。

馮世寬說，我國從F-5 A/B戰機換裝為F-5 E/F戰機，若兩者相較，前者油門不能推太快，否則會壓縮機失速（Compressor Stall），但後者在地面滑行階段，就可以推到底，讓飛行員印象深刻；F-5 E/F戰機是「鯊魚頭」設計，且失速點比較高，有利於空中格鬥，令他感嘆，美國航空工藝有多麼了不起。

前國防部長馮世寬等4名飛官日前出席F-5E/F「虎II式」戰機飛行時數證書頒發典禮。（記者王藝菘攝）

至於操駕F-5 E/F戰機時，令馮世寬印象最深刻的任務為何？馮世寬說，他曾掩護RF-104G偵照機，到中國沿海的惠安、龍田機場等進行偵照任務；在台灣東部攔截蘇聯Tu-95轟炸機的經驗，更值得他回憶。

馮世寬接著表示，當時，Tu-95轟炸機的尾部機砲，一直警告我方「不要太接近」，因此我方飛行員不會直接在Tu-95後方追蹤，而是會飛在Tu-95的兩旁，但Tu-95的駕駛也會和我方「開玩笑」，時而故意降高度、改變速度、進雲等，但我方都趕得上。這種「捉迷藏」式的飛行，最後竟然使我方的F-5 E/F戰機，油量都飛到最低才回航，結果4架戰機都是「飄降」返場。

自2016年5月至2018年2月擔任國防部長的馮世寬也透露，他曾遭遇一次漢光演習，特別假設一種兵力分配狀況，也就是只剩下30架至60架的F-5戰機時，可以發揮什麼角色。當時他主張，可以仿照「自殺型飛機」，在敵人船團來襲時，主要反制敵軍的運輸艦，使得對方無法執行任務。

