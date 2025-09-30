烏克蘭空軍「三國聯軍」成形！ 官員證實獅鷲、幻象將與F-16並肩作戰

獅鷲戰機以其先進的雷達、航電系統，以及能在短小、分散的野戰跑道上起降的獨特能力而聞名。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國廣播公司（BBC）烏克蘭語網29日發布的一則專訪，烏克蘭國防部次長哈夫里留克（Ivan Havryliuk）中將首度以官方身份證實，除了已承諾的美製F-16戰機外，烏克蘭也預期將接收瑞典製的JAS-39「獅鷲」（Gripen）與法國製的「幻象」（Mirage）戰鬥機，烏克蘭空軍的「三國聯軍」即將成形。

在這場專訪中，哈夫里留克中將直言，預期將有F-16、幻象與獅鷲等戰機的額外交付。當BBC記者追問，他所指的「預期」是否包含全部三款戰機時，他明確回答：「實際上，你把陣容說對了，但我不會詳述何時、何種或多少數量。」對於更敏感的交付時程，他則以一句更富想像空間的話語回應：「這麼說吧：當你在烏克蘭的天空中看到它們時，你就會明白了。」

烏克蘭官員長期以來不斷強調，現代化的西方戰機，對於反制俄羅斯的空中優勢、保護平民與基礎設施，至關重要。目前，烏克蘭空軍仍主要依賴日益老舊、且在性能上逐漸被俄國新式戰機與防空系統所壓制的蘇聯時代MiG-29與Su-27戰機。

獅鷲戰機成亮點 完美適應烏克蘭環境

在這三款戰機中，瑞典的獅鷲戰機備受矚目。瑞典國防部長瓊森（Pål Jonson）9月初曾表示，對於向烏克蘭提供舊型的獅鷲C/D型戰機，「持續抱持開放討論的態度」。製造商紳寶集團（Saab）也表態支持。獅鷲戰機以其先進的雷達、航電系統，以及能在短小、分散的野戰跑道上起降的獨特能力而聞名，使其極度適合烏克蘭的作戰環境。

若此軍援案最終落實，烏克蘭空軍將迎來前所未有的世代升級。根據分析，美製的F-16將憑藉其先進的雷達與超視距作戰能力，成為空防主力；法製的幻象戰機則能增加多功能的對地打擊彈性；而瑞典製的獅鷲戰機的加入，將為烏克蘭空軍提供無與倫比的戰術靈活性。

