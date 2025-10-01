F-5E/F戰機培育空軍飛官半世紀 廖振國飛了6054小時創世界紀錄

前國防部長馮世寬（右3）等4名飛官出席F-5E/F「虎II式」戰機飛行時數證書頒發典禮，空軍退役上校廖振國（右2）創下6054小時的世界紀錄。（記者王藝菘攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍雖然已經在今年7月將所有F-5E/F戰機除役，但其過去半世紀間，培育無數空軍優秀飛官。其中，廖振國上校操駕F-5E/F戰機高達6054小時，創下世界紀錄，日前獲得原廠諾格頒授證書肯定。廖振國說，這份殊榮不僅是對他過去的肯定，也提醒他未來要更加努力，面對各種挑戰，都要秉持初衷、全力以赴。

我國與F-5戰機的淵源頗深，我國自1965年11月28日獲得第一架F-5A戰機後，後續將近一甲子的期間，陸續獲得F-5B、F-5 E/F等型號，其中，我國自1974年起獲得336架F-5 E/F戰機，除了曾經是我國空防第一線主力，後續還擔任我國空軍部訓機重任，為各型機飛官「上線」前的最後一位「老師」，直到全數被「勇鷹」高教機取代、今年7月全數除役為止。

美國軍工巨擘諾格（Northrop Grumman）日前舉辦F-5 E/F「虎二式」戰機飛行證書頒發儀式，由副總裁莫利（Frank Morley）主持，包括前國防部長馮世寬、退役空軍中將田在勱、退役空軍少將侯榮芳、退役空軍上校廖振國等4名飛官獲此殊榮。其中，馮世寬操駕F-5 E/F戰機的飛行時數約1515小時、田在勱1452小時、侯榮芳2786小時，長年於台東志航基地服務的廖振國，飛行時數高達6054小時，已寫下該機種的世界紀錄。

空軍F-5E戰機與RF-5E今年7月功成身退。（資料照）

廖振國表示，他始終相信一個人的力量有限，但一群人的堅持與努力，才能堅定地守護我們的家園，能夠與其他優秀的隊友一起並肩作戰，是他一生最大的榮耀，這份殊榮不僅是對他過去的肯定，也提醒他未來要更加努力，不管面對任何的挑戰，都要秉持初衷、全力以赴。他也要特別感謝家人，因為支持與陪伴，才能無後顧之憂，專心致力於飛行工作。

莫利表示，F-5系列戰機從1962年起服役，台灣則是自1965年開始操作，直到今年才退役，飛行歷史長達60年，是個令人激賞（phenomenon）的紀錄。這不只是款很棒的飛機、擁有令人欽佩的設計，也是一段傳奇。

