俄襲烏克蘭蘇梅 致1家4口死亡

2025/09/30 16:12

俄羅斯對烏克蘭東北部蘇梅地區發動無人機襲擊，造成1家4口死亡。（擷自X@Gerashchenko_en）俄羅斯對烏克蘭東北部蘇梅地區發動無人機襲擊，造成1家4口死亡。（擷自X@Gerashchenko_en）

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭今（30）日表示，俄羅斯在夜間對烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區發動無人機襲擊，造成1家4口死亡。

根據美聯社報導，蘇梅軍事管理部門負責人格里戈羅夫（Oleg Grygorov）指出，俄軍襲擊蘇梅克拉斯諾皮利亞（Krasnopillia）社區切爾內奇納村（Krasnopillia）的1棟民宅。

格里戈羅夫聲稱，該民宅住著1對夫婦和分別為4歲和6歲的2名孩子。他們都在俄軍襲擊中不幸遇難，救援人員從廢墟中找到他們遺體。

格里戈羅夫強調，這起事件對整個社區和地區來說都是1場可怕且無法彌補的悲劇。

另外俄羅斯國防部聲稱，在夜間攔截並摧毀81架烏克蘭無人機。俄羅斯沃加格勒州（Volgograd）州長博查羅夫（Andrey Bocharov）說，俄軍擊退烏克蘭對該州南部地區的大規模無人機襲擊。

博查羅夫表示，初步消息顯示沒有人員傷亡，也沒有建築物受損。

