海鯤號今日未海測 國造潛艦前景掀起議論

高雄港到不見海鯤號蹤影。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今（30）日原是國造潛艦海鯤號完成海測期限，但台船日前拋出海測延期，但11月交艦時程不變的說法。台船碼頭今天除了海軍有一艘軍艦出海外，沒有海鯤號身影，而其推手前國安會諮詢委員黃曙光請辭獲准，更掀起國造潛艦（IDS）前景議論。

海鯤號2日進行第三次浮航測試，台船當時強調海鯤號按進度推進，新任董事長陳政宏22日接受民視專訪時，透露測試過程發現一些「小問題」，將進行精進、優化，原訂9月海測延後，兩個月內進行至少一次的浮航，與超過200公尺的深水潛航，11月交艦期程沒變。

本報記者今天上午前往海鯤號出海必經航道守候，上午只見海軍有一艘軍艦出港，台船碼頭迄目前毫無動靜，外海海域也不見海軍任何艦艇待命。

前海軍顧問郭璽昨日直播以「唐華開心了！終於氣走黃曙光 海鯤號被玩完了！IDS 壽終正寢！」為題爆料，海鯤號潛艦海測延宕，原因出在IPNS整體載台管理系統出問題，戰鬥系統與魚雷系統無法整合，韓國來了三批工程師，仍然連結失敗。他說，台船也承造了大武軍艦，但水面艦出問題，可以拖回來，潛艦則是攸關數十條人命，所以不敢出海測試。

他還說，7艘後續艦預算原本一起報價2800餘億元，後來更改為只報第二、三艘，結果成本大爆炸，原本每艘350億元造價，現在只能買不到60%的裝備，總統賴清德也不敢追加40%預算，因為國民黨不會通過。

