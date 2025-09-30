海鯤號海測進度落後 顧立雄坦言：11月交艦有挑戰性

國防部長顧立雄今（30）日受訪坦言，海鯤潛艦一切將依照合約執行監管，對於原型艦能夠完成建造有信心，不過潛航測試前置整備進度確實有落後，要在11月前完成交艦頗具挑戰性。圖為「海鯤號」海測情形。（資料照，台船提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」近期展開海測，不過已落後原訂期程，加上國安會諮委黃曙光近日請辭，引起外界擔憂造艦進度。國防部長顧立雄今（30）日受訪坦言，一切將依照合約執行監管，對於原型艦能夠完成建造有信心，不過潛航測試前置整備進度確實有落後，要在11月前完成交艦頗具挑戰性。

黃曙光近日辭職引發議論，其胞妹民眾黨立委黃珊珊今天說他是因家庭事務辭職，無其他考量。顧立雄今天在立法院備詢前受訪時說，要感謝黃曙光長期對潛艦國造所付出的心血和努力。

國防部長顧立雄30日受訪坦言，國造潛艦原型艦潛航測試前置整備進度落後，要在11月前完成交艦確實蠻有挑戰性的。（記者方瑋立攝）

顧立雄指出，海軍從一開始設計階段就已參與潛艦的中央管理與監造，後續也會持續負責，對潛艦原型艦能夠完成建造還是有信心。

不過，顧立雄坦言，就潛航所需要的前置整備與測試，進度確實有些落後，所以要在11月前完成交艦，「確實蠻有挑戰性的」。

至於是否會對台船祭出違約罰款，顧立雄說，一切按照合約來執行，現在最主要的工作是加速，來完成潛航所需要的整備跟測試，確保安全無虞，才會進下一階段。

另外，由於潛艦國造後續艦籌建7艘合計2840億元的預算中，今年度18億元預算已被立法院凍結，解凍條件之一是完成相關海測，確保安全無虞。而明年度海軍編列119億5千萬元前景堪憂。顧立雄重申，已經一再說明，相關後續艦的預算運用，在完成測試之前不會動支。

