挑戰美國霸權！中國首艘核航艦004動工 專家：劍指美軍福特級

為網路上流傳的中國004型核動力航艦概念圖。其設計對標美軍福特級，採用核動力與電磁彈射器，可搭載殲-35匿蹤戰機等超過90架艦載機，旨在挑戰美國的海上霸權。（圖翻攝自中國社群網路）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中海軍的「終極對決」已悄然揭開序幕！根據軍事網站《Army Recognition》29日引述中國軍事分析家證實，中國已正式動工，打造其第四艘航空母艦=, 同時也是第一艘核動力航艦。這艘排水量高達11萬噸級的「紅色巨獸」，其所有設計指標，都是衝著美軍現役最強的「福特級」（Ford-class）航艦而來，象徵著北京已正式吹響挑戰美國全球海上霸權的號角。

報導指出，這艘在大連造船廠動工的004型航艦，代表著中國海軍前所未有的技術大躍進。它將集所有現代航艦的關鍵技術於一身，包括「核子動力」心臟與「電磁彈射器」（EMALS），使其無論在航程、艦載機出擊效率上，都將直接對標、甚至意圖超越美軍的福特級航艦。

根據初步評估，004航艦的排水量，將介於11萬至12萬噸之間，艦長約330至340公尺，全面超越美軍福特級的10萬噸與337公尺。其艦載機數量預計將超過90架，在數量上壓過了福特級的約75架。其航空聯隊，將由殲-15T重型戰鬥機、專為航艦設計的殲-35第五代匿蹤戰機、以及空警-600（KJ-600）預警機等組成。

報導提到，與前三艘仍使用傳統動力的「遼寧號」、「山東號」與「福建號」航艦相比，004航艦最大的革命性突破，在於其核子動力。這將賦予它幾乎「無限」的作戰航程，使其打擊群的作戰半徑，能輕易地從中國（中華人民共和國）沿岸，延伸至整個太平洋與印度洋，成為一支真正具備全球部署能力的「藍水海軍」，對世界主要航道構成直接威脅。

報導分析，004航艦的出現，意味著美國海軍長達數十年、在全球大洋上「無可匹敵」的超級航艦優勢，已正式迎來了真正的挑戰者。雖然美軍在操作經驗、後勤體系與F-35C等艦載機技術上仍具優勢，但中國航艦發展的驚人速度，正快速縮小這一差距。

